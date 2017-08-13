Toronto kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina ile 6 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki karşılaştı.

Bir saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden Svitolina, turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Svitolina, Roma, İstanbul, Dubai ve Tayvan'daki turnuvaların ardından bu yıl 5. şampiyonluğunu yaşadı.