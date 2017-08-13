Svitolina, Rogers Cup'ta şampiyon
Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, tek kadınlar finalinde Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Toronto kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina ile 6 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki karşılaştı.
Bir saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden Svitolina, turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Svitolina, Roma, İstanbul, Dubai ve Tayvan'daki turnuvaların ardından bu yıl 5. şampiyonluğunu yaşadı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:33
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
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SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
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Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
Svitolina, Rogers Cup'ta şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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