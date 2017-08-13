 Svitolina, Rogers Cup'ta şampiyon – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    , Rogers Cup'ta şampiyon

    <a href="/index/svitolina?id=85f2f39b-6af8-4750-8b33-42528c424a6a" class="" rel="tag">Svitolina</a>, Rogers Cup'ta şampiyon

    Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Ukraynalı tenisçi Elina , tek kadınlar finalinde Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.

    Toronto kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 5 numaralı seribaşı Elina ile 6 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki karşılaştı.

    Bir saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup eden , turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.

    Svitolina, Roma, İstanbul, Dubai ve Tayvan'daki turnuvaların ardından bu yıl 5. şampiyonluğunu yaşadı.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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