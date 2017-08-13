 Rogers Cup'ta şampiyon Zverev – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Rogers Cup'ta şampiyon Zverev

    Rogers Cup'ta şampiyon Zverev

    Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Alman tenisçi , tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    Montreal kentinde sert zeminde düzenlenen Masters 1000 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 4 numaralı seribaşı karşılaştı.

    Bir saat 8 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Zverev, turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.

    Bu yıl Washington, Münih ve Montpellier'deki turnuvalarda şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki Zverev, Roma'nın ardından Masters 1000 serisinde ikinci kupasını kazandı.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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