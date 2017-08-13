Rogers Cup'ta şampiyon Zverev
Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Rogers Cup'ta Alman tenisçi Alexander Zverev, tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Montreal kentinde sert zeminde düzenlenen Masters 1000 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev karşılaştı.
Bir saat 8 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Zverev, turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Bu yıl Washington, Münih ve Montpellier'deki turnuvalarda şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki Zverev, Roma'nın ardından Masters 1000 serisinde ikinci kupasını kazandı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:52
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Bombardıman!
Toplam 10
Yorum
ASLANLI siz bjk olarak dört sezondur hep oyunun içendesiniz tff ile ortaksınız dünyada tff başkanına borçlu klüp varmı sizden başka para için kollan
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Marcelo'dan destek mesajı
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :D helal sana kara oğlan :D :D :D adamsın :D
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Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Toplam 26
Yorum
Özgür Son 6-7 sene gs da olmaman gerekirdi orta açmasını bilmiyorsun şut çekmedini bilmiyorsun defansıda bilmiyorsun ne işin vardı gs da
Rogers Cup'ta şampiyon Zverev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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