Marsel İlhan şampiyon
Marsel İlhan, ITF Belarus turnuvası finalinde karşılaştığı Jonathan Gray'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Milli tenisçi, ITF tarafından Belarus'ta düzenlenen turnuvanın finalinde Büyük Britanyalı rakibi Gray'i 2-0 yendi
Milli tenisçi Marsel İlhan, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Belarus'ta düzenlenen Belglobal Cup Futures'ta şampiyon oldu.
Marsel İlhan, başkent Minsk'teki sert zemin turnuvasının finalinde Büyük Britanyalı Jonathan Gray ile karşılaştı. Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki milli sporcu, şampiyonluğa uzandı.
Dünya klasmanında 267. sırada yer Marsel İlhan, bu sezon 2'nci, kariyerinin ise 18'inci şampiyonluğunu elde etti.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:26
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Kapı gibi sözleşme
Toplam 2
Yorum
cihanfx maaşı 150 tl den 500TL ye yükselmiş dalgamı geçiyorsunuz bu para istanbulda ev kiralamasına bile yetmez saçmalık
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Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 1
Yorum
fluo fluo neymiş ya, ilk defa duyuyorum ismini. böyle bir firma mı varmış
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10 milyon euro
Toplam 5
Yorum
taraftar adına konuşamazsın ben kendi adıma kuruş vermem yani.
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