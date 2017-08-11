Nadal, 18 yaşındaki tenisçiye elendi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Kanada'da düzenlenen Rogers Cup'a üçüncü turda veda etti.

Montreal kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasına 1 numaralı seribaşı olarak katılan Nadal, ev sahibi ülkenin sporcusu 18 yaşındaki Denis Shapovalov'a 6-3, 4-6 ve 6-7'lik setlerle 2-1 yenilerek elendi.

Turnavada "wildcard" ile mücadele eden 2016 Wimbledon gençler şampiyonu Shapovalov, 2014 yılında 17 yaşındayken Nadal'ı mağlup eden Hırvat Borna Coric'in ardından bu başarıyı elde eden en genç ikinci tenisçi oldu.

Sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilen dünya klasmanının 1 numaralı ismi Büyük Britanyalı Andy Murray, Nadal'ın yenilmesiyle gelecek hafta düzenlenecek Cincinnati Masters'a kadar zirvede kalmayı garantiledi. Murray, kalçasındaki sakatlık nedeniyle Cincinnati Masters'a da katılamayacağını duyurmuştu.

Bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan Federer ise geriye düştüğü maçta İspanyol David Ferrer'i 2-1 mağlup ederek adını son sekiz isim arasına yazdırdı. 36 yaşındaki Federer, çeyrek finalde bir başka İspanyol Roberto Bautista ile karşılaşacak.



