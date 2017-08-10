 Sharapova Türkiye’ye geliyor – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sharapova Türkiye’ye geliyor

    Sharapova Türkiye’ye geliyor
    Kasım'da yapılacak TEB BNP Paribas Tenis Stars Series ile ilgili basın toplantısı dün yapıldı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un yer aldığı toplantıda organizasyonla ilgili bilgi verildi. Dünyaca ünlü Maria Sharapova'nın turnuvaya katılacağı açıklanırken, Rus raketin milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay'la da gösteri maçı yapacağı ifade edildi. Bu arada organizasyonun yapılacağı şehrin önümüzdeki günlerde duyurulacağı kaydedildi.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sharapova Türkiye’ye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.