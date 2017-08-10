Sharapova Türkiye’ye geliyor
Kasım'da yapılacak TEB BNP Paribas Tenis Stars Series ile ilgili basın toplantısı dün yapıldı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un yer aldığı toplantıda organizasyonla ilgili bilgi verildi. Dünyaca ünlü Maria Sharapova'nın turnuvaya katılacağı açıklanırken, Rus raketin milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay'la da gösteri maçı yapacağı ifade edildi. Bu arada organizasyonun yapılacağı şehrin önümüzdeki günlerde duyurulacağı kaydedildi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Sharapova Türkiye’ye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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