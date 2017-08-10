Sharapova Türkiye’ye geliyor

Kasım'da yapılacak TEB BNP Paribas Tenis Stars Series ile ilgili basın toplantısı dün yapıldı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un yer aldığı toplantıda organizasyonla ilgili bilgi verildi. Dünyaca ünlü Maria Sharapova'nın turnuvaya katılacağı açıklanırken, Rus raketin milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay'la da gösteri maçı yapacağı ifade edildi. Bu arada organizasyonun yapılacağı şehrin önümüzdeki günlerde duyurulacağı kaydedildi.