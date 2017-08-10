Murray'nin sakatlık kabusu sürüyor
Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası Andy Murray, Cincinnati Masters'tan çekildiğini duyurdu.
Büyük Britanyalı tenisçi sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın devam etmesi nedeniyle Rogers Cup'ın ardından Cincinnati Masters'a da katılamayacağım." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu da bulunan Murray, bu yıl Avustralya Açık'a 4. turda, Fransa Açık'a yarı finalde, iki kez kazandığı Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda etti.
28 Ağustosta başlayacak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılmak için çalışmalarını sürdüren Murray, en yakın takipçisi İspanyol Rafael Nadal'ın Kanada'da devam eden Rogers Cup'ta yarı finale yükselmesi halinde zirvedeki yerini kaybedecek.
Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İsviçreli Stan Wawrinka, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezonu kapattıklarını açıklamışlardı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:20
-
Spartak ısrarlı
Toplam 35
Yorum
unlost sat sat sat
-
Gün gibi aşikardı!
Toplam 9
Yorum
unlock isim var ama oyun yok ortada 2.5 yıldır beliyorum ne zaman 20 gol atacak hat trick yapacak diye
-
Akbaş’a teklif
Toplam 7
Yorum
48ts satın gitsin bundan sonra TS ye hiç bir zaman faydası olmamıştır düz futbolcu
Murray'nin sakatlık kabusu sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.