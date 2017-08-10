Marsel İlhan yarı finalde
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Belarus'ta düzenlenen turnuvada milli tenisçi Marsel İlhan, ev sahibi ülkeden Pavel Filin'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada, dünya klasmanında 267. sırada yer Marsel İlhan, çeyrek finalde Belaruslu Filin ile karşılaştı.
Müsabakadan 7-5 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrılan 30 yaşındaki tenisçi, adını yarı finale yazdırdı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:45
-
Spartak ısrarlı
Toplam 35
Yorum
unlost sat sat sat
-
Gün gibi aşikardı!
Toplam 9
Yorum
unlock isim var ama oyun yok ortada 2.5 yıldır beliyorum ne zaman 20 gol atacak hat trick yapacak diye
-
Akbaş’a teklif
Toplam 7
Yorum
48ts satın gitsin bundan sonra TS ye hiç bir zaman faydası olmamıştır düz futbolcu
Marsel İlhan yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.