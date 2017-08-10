 Marsel İlhan yarı finalde – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Marsel İlhan yarı finalde

    Marsel İlhan yarı finalde

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Belarus'ta düzenlenen turnuvada milli tenisçi Marsel İlhan, ev sahibi ülkeden Pavel Filin'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

    Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada, dünya klasmanında 267. sırada yer Marsel İlhan, çeyrek finalde Belaruslu Filin ile karşılaştı.

    Müsabakadan 7-5 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 galip ayrılan 30 yaşındaki tenisçi, adını yarı finale yazdırdı.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:45
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