Türk tenisçi Anıl Yüksel finale yükseldi
Erzurum'da düzenlenen Kardelen Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Ukraynalı Marat Deviatiarov ve Vladyslav Manafov ikilisi çiftlerde şampiyon oldu. Teklerde ise Türk tenisçi Anıl Yüksel, adını finale yazdırdı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) ortaklaşa düzenlediği ve 22 ülkeden 64 sporcunun katılımıyla Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda bulunan tenis kortlarında yapılan organizasyonda, ilk kupa sahibini buldu.
Turnuvanın çiftler finalinde bir numaralı seri başı Ukraynalı Deviatiarov ve Manafov ikilisi ile İsrailli Alon Elia ve Igor Smilansky çifti karşılaştı. İlk seti Elia ve Smilansky çifti 7-5 ile hanesine yazdırırken, 23 dakika süren ikinci sette rahat oyun ortaya koyan Deviatiarov ve Manafov, 6-1 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.
Servis avantajlarını iyi değerlendiren Ukraynalı çift, karşılaşmayı 10-5 kazanarak çiftler şampiyonluğuna uzandı.
Finalin ardından gerçekleştirilen kupa seremonisinde, şampiyon çifte kupalarını Erzurum Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal takdim etti.
25 bin dolar toplam para ödüllü turnuvanın tekler finalistleri de belli oldu.
Muhammet Haylaz ile yarı finalde karşılaşan Anıl Yüksel, 7-6, 6-3'lük setlerle karşılaşmayı kazanarak kariyerinin beşinci tekler finalini Erzurum'da yakaladı.
Milli tenisçi Anıl, yarın saat 11.00'da başlayacak tekler finalinde Monakolu Lucas Catarina ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:25
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GÖRÜLSÜN. LİGE HAZIR MI DEĞİL Mİ.GENE GS YAT SPOR ASLAN : GS YIN HAZIRLIK MAÇI VAR MI Kİ GOMİS GOL ATSIN. GS ŞİMDİYE KADAR EN AZ ÜÇ GÜÇLÜ TAKIMLA HAZIRLIK MAÇI YAPMALIYDI Kİ GS YIN NE OLDUĞU
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI GİT SAYFANA YORUM YAP MİKSER SENİ GOMİS BELHANDA MAICON MARİANO FERNANDO NDYANE FEGULİ TRANSFERLERİ DEGİLMİ YÖNETİME SALDIRIŞINIZ
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI FEGULİ NEREDE KALDI YÖNETİM ACELE EDİN BİR HAFTA KALDI FEGULİ YOK SAG KANAT HAALA YOK BAŞKAN LÜTFEN FEGULİYİ GETİR
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