Türk tenisçi Anıl Yüksel finale yükseldi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) ortaklaşa düzenlediği ve 22 ülkeden 64 sporcunun katılımıyla Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda bulunan tenis kortlarında yapılan organizasyonda, ilk kupa sahibini buldu.

Turnuvanın çiftler finalinde bir numaralı seri başı Ukraynalı Deviatiarov ve Manafov ikilisi ile İsrailli Alon Elia ve Igor Smilansky çifti karşılaştı. İlk seti Elia ve Smilansky çifti 7-5 ile hanesine yazdırırken, 23 dakika süren ikinci sette rahat oyun ortaya koyan Deviatiarov ve Manafov, 6-1 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.

Servis avantajlarını iyi değerlendiren Ukraynalı çift, karşılaşmayı 10-5 kazanarak çiftler şampiyonluğuna uzandı.

Finalin ardından gerçekleştirilen kupa seremonisinde, şampiyon çifte kupalarını Erzurum Spor AŞ Genel Müdürü Ahmet Dal takdim etti.

25 bin dolar toplam para ödüllü turnuvanın tekler finalistleri de belli oldu.

Muhammet Haylaz ile yarı finalde karşılaşan Anıl Yüksel, 7-6, 6-3'lük setlerle karşılaşmayı kazanarak kariyerinin beşinci tekler finalini Erzurum'da yakaladı.

Milli tenisçi Anıl, yarın saat 11.00'da başlayacak tekler finalinde Monakolu Lucas Catarina ile şampiyonluk mücadelesi verecek.