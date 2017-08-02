Sharapova'ya sakatlık engeli
Rus tenisçi Maria Sharapova, ABD'de katıldığı Stanford Classic Turnuvası'ndan nükseden sakatlığı nedeniyle çekildi.
Wild-card ile mücadele ettiği sert zemin turnuvasının ilk turunda ABD'li Jennifer Brady'i mağlup eden Sharapova, yarın 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Lesia Tsurenko ile oynayacağı ikinci tur maçı öncesinde kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.
Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Sharapova, doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık men cezasının ardından nisan ayında kortlara geri dönmüş, bir ay sonra İtalya Açık'ta sakatlanarak yeniden tenise ara vermek zorunda kalmıştı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:44
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Sharapova'ya sakatlık engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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