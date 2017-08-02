 Sharapova'ya sakatlık engeli – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Sharapova'ya sakatlık engeli

    Sharapova'ya sakatlık engeli

    Rus tenisçi , ABD'de katıldığı Stanford Classic Turnuvası'ndan nükseden sakatlığı nedeniyle çekildi.

    Wild-card ile mücadele ettiği sert zemin turnuvasının ilk turunda ABD'li Jennifer Brady'i mağlup eden Sharapova, yarın 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Lesia Tsurenko ile oynayacağı ikinci tur maçı öncesinde kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.

    Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Sharapova, doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık men cezasının ardından nisan ayında kortlara geri dönmüş, bir ay sonra İtalya Açık'ta sakatlanarak yeniden tenise ara vermek zorunda kalmıştı.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
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