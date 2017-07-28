Hilal Şöhret, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtti.

Sporcularının hayallerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şöhret, "Ülkemiz adına sesimizi sporla duyurduk. Oyuncular 'Sesimiz spor.' dediler, biz de onlara inandık. Gerçekten inanarak oynadılar." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri başarıdan dolayı oyuncularını kutlayan Şöhret, şunları kaydetti:

"Çok uzun bir hazırlık sürecinden sonra emeklerimizin karşılığını aldık. Ev sahibi olduğumuz için ayrıca gururluyuz. Bundan sonra önümüzün açıldığını düşünüyoruz. İşitme engelli sporcularımız, teniste neler başarabileceklerini gösterdi. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda teniste ilk defa derece elde ettik. Bu durum, sporcular için çok heyecanlı ve gurur verici."

Hilal Şöhret, sözlerini Gençlik ve Spor Bakanı ile İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Tenis Federasyonu başkanlarına destekleri için teşekkür ederek tamamladı.

Tutem Banguoğlu: "Tarih yazdık"

Çift kadınlarda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran sporculardan Tutem Banguoğlu, elde ettikleri başarıyla tarih yazdıklarını dile getirdi.

Bronz madalya maçının başında çok heyecanlandıklarını anlatan Tutem, partneri Asuman Şakı ile birbirlerine güvenerek mücadele ettiklerini aktardı.

Heyecanlarını yendikten sonra daha organize olduklarını bildiren milli sporcu, "Elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok mutluyuz. Biz, olimpiyatlar tarihinde ilk defa teniste derece elde ederek tarih yazdık. Bundan sonra kariyerimize daha profesyonel devam edeceğiz. Tenise 2011'de bir antrenörün tavsiyesiyle başladım. Babam da bu süreçte bana maddi ve manevi çok destek oldu. Gelecekte hedefim tenis antrenörü olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlarda Tutem ile Türkiye'ye bronz madalya kazandıran bir diğer Türk tenisçi Asuman Şakı ise "Olimpiyatlara hazırlanırken başarı elde edeceğimize inanıyorduk. Bu inancımız boşa çıkmadı. Bize destek veren herkese teşekkür ederim. Zor olanı başardık. Mutluyuz." diye konuştu.