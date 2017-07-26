Djokovic sezonu kapattı
Tek erkeklerde dünya klasmanının 4 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan kısmında mücadele edemeyecek.
Djokovic, sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığı sebebiyle yılın kalan bölümündeki turnuvalara katılamayacağını duyurdu.
Bu sene Avustralya Açık'a ikinci turda, Fransa Açık ile Wimbledon'a çeyrek finalde veda eden ve yaşadığı form düşüklüğüyle dikkati çeken 30 yaşındaki tenisçi, böylece sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ı da kaçırmış olacak.
Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, son olarak Çek Tomas Berdych'e karşı oynadığı Wimbledon Tenis Turnuvası çeyrek finalinde sağ dirseğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleden çekilmek zorunda kalmıştı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:19
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
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cc luce milli takıma gelir fatih galatasaraya gider seyret şimdi
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
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Enda Şükür ki gitti..
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 49
Yorum
Ercan Bırakıyorsan türk evladıysan ücreti almadan ceketini alır gidersin sadece para gözler adam bulmazsanız ben askeri ücrete başa gelirim
Djokovic sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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