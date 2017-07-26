Djokovic sezonu kapattı

Djokovic, sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığı sebebiyle yılın kalan bölümündeki turnuvalara katılamayacağını duyurdu.

Bu sene Avustralya Açık'a ikinci turda, Fransa Açık ile Wimbledon'a çeyrek finalde veda eden ve yaşadığı form düşüklüğüyle dikkati çeken 30 yaşındaki tenisçi, böylece sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ı da kaçırmış olacak.

Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, son olarak Çek Tomas Berdych'e karşı oynadığı Wimbledon Tenis Turnuvası çeyrek finalinde sağ dirseğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleden çekilmek zorunda kalmıştı.