Marsel İlhan ilk turda elendi
Milli tenisçi Marsel İlhan, Prag Challenger Turnuvası'na ilk turda veda etti.
Dünya klasmanında 269. sırada yer alan 30 yaşındaki Marsel İlhan, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen toprak kort turnuvasında 1 numaralı seribaşı Adam Pavlasek ile karşılaştı.
Toplam 53 dakika süren mücadelede dünya sıralamasının 127 numarası Pavlasek'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, turnuvanın ilk turunda elendi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:49
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