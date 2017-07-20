Teniste Türk derbisi İpek Soylu’nun
TEB Bursa Cup Kadınlar Uluslarası Tenis Turnuvası teklerde çeyrek final heyecanıyla devam etti.
Podyum Tenis Kulübü'nde gerçekleşen turnuvada Milli raketler İpek Soylu ile Ayla Aksu yarı finale çıkmak için kozlarını paylaştı.
Maça oldukça iyi başlayan Ayla, ilk seti 6-4 kazandı. İkinci seti, İpek Soylu 7-6 kazandı. Final setinde ise İpek Soylu, Ayla'yı 6-0 yenerken maçı 2-1 kazandı.
Turnuvada tek kadınlarda tek Türk tenisçisi olarak kalan İpek Soylu, Hindistanlı raket Ankita Raina ile yarı finalde karşılaşacak. Yarı finalin bir diğer mücadelesinde ise 2 numaralı seribaşı Rus Sofya Zhuk ile vatandaşı Valentyna Ivakhnenko karşı karşıya gelecek.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:05
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Rakibini korkut!
Toplam 5
Yorum
Orhan demir Kalecimiz hariç bunların hiç biri Galatasaray'ımızın formasına laik değiller yenileri bilmiyoruz çok yazık Tudor ne yapsın
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Ozan Tufan Yarasalar’a
Toplam 16
Yorum
Ozan İnşallah gider, iyice geliştirir kendini. Yaşı daha genç, acımasız eleştiri yapmamak lazım.
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Emre Mor’a biz de talibiz
Toplam 33
Yorum
KFY LİG BASLAYINCA DERBİLERDE ANLARSIN. AMA PARDON SİZİN MAÇ DERBİ SAYILMIYOR. ÇÜNKÜ LİGDEKİ TEK DERBİ FB-GS DİR. SİZ İKİNCİ PLAN
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