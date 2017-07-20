Teniste Türk derbisi İpek Soylu’nun

Podyum Tenis Kulübü'nde gerçekleşen turnuvada Milli raketler İpek Soylu ile Ayla Aksu yarı finale çıkmak için kozlarını paylaştı.



Maça oldukça iyi başlayan Ayla, ilk seti 6-4 kazandı. İkinci seti, İpek Soylu 7-6 kazandı. Final setinde ise İpek Soylu, Ayla'yı 6-0 yenerken maçı 2-1 kazandı.



Turnuvada tek kadınlarda tek Türk tenisçisi olarak kalan İpek Soylu, Hindistanlı raket Ankita Raina ile yarı finalde karşılaşacak. Yarı finalin bir diğer mücadelesinde ise 2 numaralı seribaşı Rus Sofya Zhuk ile vatandaşı Valentyna Ivakhnenko karşı karşıya gelecek.