TEB Bursa Cup çeyrek finalinde Türk derbisi

Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Podyum Tenis Kulübü iş birliğiyle düzenlenen turnuva, Bursa'da devam ediyor.

Türkiye'de düzenlenen 60 bin dolar seviyesindeki beş ITF turnuvasından biri olan ve Podyum Tenis Kulübünün bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yaptığı organizasyonda İpek Soylu ile Ayla Aksu, yarı final için kozlarını paylaşacak.

Toprak korttaki organizasyonda bir numaralı seribaşı olarak ter döken İpek Soylu, Rumen rakibi Oana Georgeta Simion karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselmeyi başardı. İpek, korttan 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 üstün ayrıldı.

TEB Bursa Cup'ın 8 numarası Ayla Aksu ise Ukraynalı Valeriya Strakhova'yı saf dışı bıraktı. İlk seti yitirmesine, ikinci sette de 4-2 geriye düşmesine karşın mücadelesini sürdüren Ayla Aksu, 2 saat 28 dakika sonunda 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle tur biletini kaptı.