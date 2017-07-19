TEB Bursa Cup çeyrek finalinde Türk derbisi
3. TEB Bursa Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcular İpek Soylu ile Ayla Aksu, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Podyum Tenis Kulübü iş birliğiyle düzenlenen turnuva, Bursa'da devam ediyor.
Türkiye'de düzenlenen 60 bin dolar seviyesindeki beş ITF turnuvasından biri olan ve Podyum Tenis Kulübünün bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yaptığı organizasyonda İpek Soylu ile Ayla Aksu, yarı final için kozlarını paylaşacak.
Toprak korttaki organizasyonda bir numaralı seribaşı olarak ter döken İpek Soylu, Rumen rakibi Oana Georgeta Simion karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselmeyi başardı. İpek, korttan 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 üstün ayrıldı.
TEB Bursa Cup'ın 8 numarası Ayla Aksu ise Ukraynalı Valeriya Strakhova'yı saf dışı bıraktı. İlk seti yitirmesine, ikinci sette de 4-2 geriye düşmesine karşın mücadelesini sürdüren Ayla Aksu, 2 saat 28 dakika sonunda 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle tur biletini kaptı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:51
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 175
Yorum
konyalı gs delı olmamak elde degılhala bu yonetıme benzeyen kısılerden bu transfer yalandır dıye bı acıklama gelmedı.yalanlayında bu esek sakası bıtsın
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 1
Yorum
konyalı gs zerre ınandımmı hayır.fatıh terım kabadalık yapar ahkam keser mıllıyetcılık dersı verır sonunda madur olur..ben sahsen bu adama hıc ınanmam
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Yıldırım’dan 19.07 kutlaması
Toplam 5
Yorum
ferit zaten kutlamadan başka yaptığın bişey yok volkan şenide gs aldı durbakalım ne olacak bu takımın sonu aziz beyyyy
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