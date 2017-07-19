Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'a veda etti
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık Kadınlar Turnuvası'nda rakibi Ana Bogdan'a 2-0 yenilerek elendi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci turunda, dünya klasmanının 165. basamağındaki Çağla Büyükakçay ile dünya 108 numarası Bogdan karşı karşıya geldi.
Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadeleyi 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 24 yaşındaki Rumen sporcu, adını bir üst tura yazdırdı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:52
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Sol kanada sürpriz isim: Centurion!
Toplam 6
Yorum
SOL AÇIK VALBUENA 10 NUMARA DEĞİL.
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 13
Yorum
Denizgs Sen kimsin ceza veriyorsun ulkede savci mi kalmadi. Turkiye adalet insanlarin elindemi devlettemi?
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ISLAk imzayı atmaya geliyor
Toplam 15
Yorum
VVV İKİ TANE SAĞ BEKİMİZ OLDU..YİNE ZORLAMALI BİR KANAT..AYKUTÇA.
Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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