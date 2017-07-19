 Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'a veda etti – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Bükreş Açık'a veda etti

    <a href="/index/cagla-buyukakcay?id=548b5da6-eee4-4bb4-be3d-a3fe129cfab7" class="" rel="tag">Çağla Büyükakçay</a>, Bükreş Açık'a veda etti

    Milli tenisçi , Bükreş Açık Kadınlar Turnuvası'nda rakibi Ana Bogdan'a 2-0 yenilerek elendi.

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci turunda, dünya klasmanının 165. basamağındaki ile dünya 108 numarası Bogdan karşı karşıya geldi.

    Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadeleyi 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 24 yaşındaki Rumen sporcu, adını bir üst tura yazdırdı.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:52
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