Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'ta 2. turda
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık Kadınlar Turnuvası'nda karşılaştığı Sloven Polona Hercog'u 2-1 yenerek 2. tura yükseldi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk turunda, dünya sıralamasının 165. basamağındaki Çağla Büyükakçay ile dünya 190 numarası Polona Hercog karşılaştı.
İlk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 7-6 kazanan Çağla, 2-1'lik skorla adını 2. tura yazdırdı.
Çağla, 2. turda 6 numaralı seribaşı Sorana Cirstea ile Ana Bogdan arasındaki maçın galibiyle oynayacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:51
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Toplam 15
Yorum
Aslan LENS IY TOPCU ALANDA IS YAPAR
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Göztepe yolcusu
Toplam 7
Yorum
Aslan HAKANIN SON YILI KALSIN BIZDE OYNASIN AHMET YADA SERDARI KIRAYA VERIN NE AHMET NEDE SAKAT SERDAN HAKANIN KALITESINDE
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 21
Yorum
TARAFTAR CEBINDEN KURUŞ KATKI YAPMAYAN,BİR KEZ MAÇA BİLET ALIP GİTMEYEN ELEŞTİRİYOR,BU TARAFTARLIK DEĞİLDİR
Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'ta 2. turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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