 Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'ta 2. turda – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , Bükreş Açık'ta 2. turda

    Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'ta 2. turda

    Milli tenisçi , Bükreş Açık Kadınlar Turnuvası'nda karşılaştığı Sloven Polona Hercog'u 2-1 yenerek 2. tura yükseldi.

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk turunda, dünya sıralamasının 165. basamağındaki Çağla Büyükakçay ile dünya 190 numarası Polona Hercog karşılaştı.

    İlk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 7-6 kazanan Çağla, 2-1'lik skorla adını 2. tura yazdırdı.

    Çağla, 2. turda 6 numaralı seribaşı Sorana Cirstea ile Ana Bogdan arasındaki maçın galibiyle oynayacak.


    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:51
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