 Kortun kraliçesi – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Kortun kraliçesi

    Kortun kraliçesi
    kadınlar finalinde , rakibi 'ı 7-5 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğuna ulaştı. WTA sıralamasında 14. basamaktan 5.liğe yükselen Muguruza ayrıca, Wimbledon boyunca antrenörlüğünü yapan eski tenisçi Conchita Martinez'den sonra Wimbledon tarihinin ikinci İspanyol kadın şampiyonu olarak tarihe geçti.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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