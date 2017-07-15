Wimbledon'ın Türk yıldızları
Wimbledon'da görev yapan Türk hakemler, "Merkez kortta Türk hakeme görev verilmesi çok gurur verici. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik. Türk hakemlerin önü açıldı" dedi.
Dünyanın en prestijli turnuvası Wimbledon'da görev yapan Türk hakemler turnuvayı değerlendirdi. Turnuvada 5 Türk hakem ana tabloda görev yaparak Türkiye'yi ve Türk tenisini en iyi şekilde temsil ettiler.
Wimbledon'da açıklamalarda bulunan hakemler, son yıllarda Türk hakemlerin Uluslararası turnuvalarda daha fazla görev almaya başladığını ifade ederek, bu yıl merkez kortta bir Türk hakemin görev almasının da büyük bir gelişme olduğunu kaydettiler.
MUTLU GURURUMUZ OLDU
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 10'ncu gününde Mutlu Yücebaş 15 bin kapasitesi olan "show court" yani gösteri kortu diye adlandırılan, turnuvanın favori sporcularının oynadığı kortta çizgi hakemliği görevi yaptı.
Wimbledon'da daha önce 5 defa şampiyon olan Venus Willams ve İngiliz Johanna Konta karşılaşmasında görev yapan Yücebaş, Türk hakemlerin gururu oldu.
Wimbledon'da her yıl görev yapan bayan hakemler arasında yer alan Esin Kıratlı, bu yıl Mutlu Yücebaş'ın merkez kortta görev almasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Wimbledon büyük bir tecrübe. Burada hakemlik yapmak o kadar kolay değil. Her maçta kule hakemi hakkınızda bir değerlendirme yapıyor. Aldığınız puanlara göre eğerlendiriliyorsunuz. Mutlu Yücebaş önemli bir görev yerine getirdi. İleriki yıllarda ben de merkez kortta görev almayı umut ediyorum" dedi.
10 yıldır tenis hakemliği yapan Erkan Tahran da Türk tenisinin hergeçen yıl daha da ilerlediği ifade ederek, hakemler olarak böyle turnuvalarda yer alıp Türkiye'nin varlığını hissettirmenin gurur verici olduğunu söyledi. Tahran, Wimbledon'da hakemlik yaptıktan sonra diğer turnuvaların da kapası açıldığını belirterek, "Mutlu Yücebaş bizi gururlandırdı. Böyle bir organizasyonda Türkiye'yi başarı ile temsil ettiği için kendisini Türk hakemler olarak tebrik ediyoruz" diye konuştu.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:01
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 18
Yorum
cabbar arkadaşlar gs nin çaresi disiplinli ve işi bilen bir alman t direktör gs alman ekolüyle yıllarca başarılı oldu bunu anlayın artık drsundrmsı
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Lazio’nun Tolgay ısrarı
Toplam 2
Yorum
eraycan artık takıma giremeyen oyuncuları yollamalıyız oyuncu bulmak zor bütçe kısıtlı tolgayaı özellikle yerlilere dokunmayın oyuncu alınamıyor kol
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Tek organize golü yok
Toplam 5
Yorum
drogba Haklısında maçın yedeklerine baktın mı? Kimi oynatacak yerlerine?Wesley bruma resmen kaçtılar.Yönetim bizi itibarsızlaştırıyor.Yeter artık..
Wimbledon'ın Türk yıldızları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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