 Wimbledon'da şampiyon Muguruza – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'da şampiyon

    <a href="/index/wimbledon?id=e6bcbdb4-df68-426e-9561-40212134c668" class="" rel="tag">Wimbledon</a>'da şampiyon <a href="/index/muguruza?id=acaeeb4b-64f4-4491-b61d-fbac784302f3" class="" rel="tag">Muguruza</a>

    tek kadınlar finalinde ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen İspanyol Garbine , kariyerindeki ikinci grand slam şampiyonluğunu elde etti

    Sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'da, tek kadınlar finalinde ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen İspanyol Garbine , şampiyon oldu.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 14 numaralı seribaşı ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.

    Muguruza, bir saat 17 dakika süren müsabakadan 7-5 ve 6-0'lık setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

    'da 2015'te finalde Serena Williams'a kaybeden Muguruza, tek grand slam zaferini geçen sene Fransa Açık'ta kazanmıştı.

    Muguruza, 1994'te Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Conchita Martinez'in ardından bu turnuvada tek kadınlarda zafer elde eden ikinci İspanyol tenisçi oldu.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:55
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