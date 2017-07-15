Wimbledon tek kadınlar finalinde ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen İspanyol Garbine Muguruza, kariyerindeki ikinci grand slam şampiyonluğunu elde etti
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlar finalinde ABD'li Venus Williams'ı 2-0 yenen İspanyol Garbine Muguruza, şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 14 numaralı seribaşı Muguruza ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.
Muguruza, bir saat 17 dakika süren müsabakadan 7-5 ve 6-0'lık setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Wimbledon'da 2015'te finalde Serena Williams'a kaybeden Muguruza, tek grand slam zaferini geçen sene Fransa Açık'ta kazanmıştı.
Muguruza, 1994'te Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Conchita Martinez'in ardından bu turnuvada tek kadınlarda zafer elde eden ikinci İspanyol tenisçi oldu.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:55
-
Burak Yılmaz Trabzon'da
Toplam 42
Yorum
Yunus beğenmeyenlere bak...kim gelicekte ts ye..ibrahimovicmi..gayet süper bi transfer olur
-
Feghouli’de iş zora girdi
Toplam 10
Yorum
SNEİJDERforever Bruma nın maaşı yükseltilse ve Sneijder elde tutulsa ne Belhanda ya gerek vardı ne de Feghouli ye.Yazık takım zaten eksikti şimdiyse boş.
-
Mariano bugün İstanbul’da
Toplam 27
Yorum
OLGUN Yakisir Aslanima ,pili bitmis .olgun ve solgun transfer.
Wimbledon'da şampiyon Muguruza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.