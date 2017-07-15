 Teniste anlamlı turnuva – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Teniste anlamlı turnuva

    Teniste anlamlı turnuva

    İzmir Tenis İl Temsilciği, 15 Temmuz Şehitleri'ni anmak amacıyla turnuva düzenledi. Zübeyde Hanım Tenis Kortları'nda gerçekleşen turnuvada 60'a yakın genç sporcu mücadele etti. 8-14 yaş gruplarının katıldığı kız ve erkekler arasında düzenlenen organizasyonda tüm sporculara günün anlam ve önemini belirten madalya verildi.

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, sadece teniste değil faaliyet gösterdikleri tüm branşlarda organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "Bugünü unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. Tenis İl Temcilcisi Sebahattin Sönmez de turnuvayı bundan sonra her yıl tekrarlayacaklarını söyledi. Turnuvada görev alan Antrenörler Birmen Çakırdere, Ulaş Akyol, Okan Demirtaş, Sermin Günaydınoğlu ve tüm sporcular, maçlar boyunca, "Gençler Asla Unutmaz. 15 Temmuz 2016" yazılı tişörtleri giydi.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:30
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