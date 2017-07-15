Teniste anlamlı turnuva

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, sadece teniste değil faaliyet gösterdikleri tüm branşlarda organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "Bugünü unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. Tenis İl Temcilcisi Sebahattin Sönmez de turnuvayı bundan sonra her yıl tekrarlayacaklarını söyledi. Turnuvada görev alan Antrenörler Birmen Çakırdere, Ulaş Akyol, Okan Demirtaş, Sermin Günaydınoğlu ve tüm sporcular, maçlar boyunca, "Gençler Asla Unutmaz. 15 Temmuz 2016" yazılı tişörtleri giydi.