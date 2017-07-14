Wimbledon'da finalin adı belli oldu: Federer-Cilic

Rakibini daha önce 18 defa yenme başarısı gösteren Federer, ilk sette fazla varlık gösteremeyince setin kaderini tie-break belirledi. Tie-break'i 7-4 kazanan İsviçreli tenisçi, seti de 7-6 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.



İkinci sette Berdych, rakibini base line gerisinde tutmayı başarınca, oyunda dengeyi sağladı ve skoru 5-5'e getirdi. Arzu ettiği vuruşları yapamayan Federer, oyunda üstünlüğü bir türlü sağlayamayınca, setin sonucunu tekrar tie-break belirledi. Tie-Break oyunun 7-4 kazanan İsviçreli raket, bu seti de 7-6 kazanarak, maçta durumu 2-0'a getirdi.



Üçüncü sette rakibinin servis oyunun kıran Federer, oyunlarda 4-3 öne geçti. Kalan oyunları da kazanan İsviçreli tenisçi, bu seti 6-4 kazanarak setlerde durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.



FEDERER 7 MAÇTIR GALİP

Berdych'e karşı son olarak 2012 Amerika Açık Turuvası'nda yenilen Federer, bu maçtan sonra rakibiyle yaptığı 7 maçı da kazandı. İsviçreli raket bu 7 maçta rakibinden 18 set alırken, sadece bir set verdi.



FİNALİN DİĞER İSMİ MARIN CILIC

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkeklerde diğer finalist ise Amerikalı tenisçi Sam Querrey'i yenen Hırvat tenisçi Marin Cilic oldu.

Yarı final maçında ilk seti tie-break oyunu sonucunda 7-6 kaybederek maçta 1-0 geriye düşen Cilic, diğer setleri 6-4, 7-6 ve 7-5'le önde bitirerek maçı 3-1 kazandı ve Wimbledon tek erkeklerde birinci finalist oldu.



16 YIL SONRA İKİNCİ FİNALİST

Marin Cilic, Goran Ivanisevic'in ardından Wimbledon'da finale kalmayı başaran ikinci Hırvat tenisçi oldu.