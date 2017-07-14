Wimbledon'da finalin adı belli oldu: Federer-Cilic
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkeklerde, 3 numaralı seribaşı Roger Federer, Tomas Berdych'i 7-6, 7-6 ve 6-4'lük skorlarla 3-0 mağlup ederek, Wimbledon'da 11. kez finale yükseldi. Roger Federer finalde Hırvat tenisçi Marin Cilic'in rakibi oldu.
Rakibini daha önce 18 defa yenme başarısı gösteren Federer, ilk sette fazla varlık gösteremeyince setin kaderini tie-break belirledi. Tie-break'i 7-4 kazanan İsviçreli tenisçi, seti de 7-6 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.
İkinci sette Berdych, rakibini base line gerisinde tutmayı başarınca, oyunda dengeyi sağladı ve skoru 5-5'e getirdi. Arzu ettiği vuruşları yapamayan Federer, oyunda üstünlüğü bir türlü sağlayamayınca, setin sonucunu tekrar tie-break belirledi. Tie-Break oyunun 7-4 kazanan İsviçreli raket, bu seti de 7-6 kazanarak, maçta durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette rakibinin servis oyunun kıran Federer, oyunlarda 4-3 öne geçti. Kalan oyunları da kazanan İsviçreli tenisçi, bu seti 6-4 kazanarak setlerde durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.
FEDERER 7 MAÇTIR GALİP
Berdych'e karşı son olarak 2012 Amerika Açık Turuvası'nda yenilen Federer, bu maçtan sonra rakibiyle yaptığı 7 maçı da kazandı. İsviçreli raket bu 7 maçta rakibinden 18 set alırken, sadece bir set verdi.
FİNALİN DİĞER İSMİ MARIN CILIC
Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkeklerde diğer finalist ise Amerikalı tenisçi Sam Querrey'i yenen Hırvat tenisçi Marin Cilic oldu.
Yarı final maçında ilk seti tie-break oyunu sonucunda 7-6 kaybederek maçta 1-0 geriye düşen Cilic, diğer setleri 6-4, 7-6 ve 7-5'le önde bitirerek maçı 3-1 kazandı ve Wimbledon tek erkeklerde birinci finalist oldu.
16 YIL SONRA İKİNCİ FİNALİST
Marin Cilic, Goran Ivanisevic'in ardından Wimbledon'da finale kalmayı başaran ikinci Hırvat tenisçi oldu.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:36
-
Olcan’ı haklı buldu
Toplam 19
Yorum
gs kendi ceplerinden çıksa yöneticilerin bak göreyim nasıl ince eleyıp sık dokuolar.anasını ağlattılar be koca kulubun yazık
-
Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Toplam 18
Yorum
FUTBOL USA GUMUSDAG VE AVCI'YA TEBRIKLER COK IYI CALISTILAR. BU ARADA S.TERIM'IDE TAKDIR EDELIM ALTINORDU'DAYKEN MILLI TAKIMA ALDI AVRUPAYA TANISTIRDI
-
Galatasaray’a Alman hakem
Toplam 9
Yorum
ALMAN HAKEM OLSA NOLCAK MIŞ ASDFGHJKQWER FC. : 4 GS : 0 AHAHAHAHAHAH AHAHA A :)))))))))))))))))))))))
Wimbledon'da finalin adı belli oldu: Federer-Cilic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.