Murray ve Djokovic'in düşüşü sürüyor

Özellikle bu yıl katıldıkları turnuvalarda istedikleri sonuçları alamayan dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Murray ile tek erkeklerde 4 numaraya kadar gerileyen Sırp Djokovic, eski formuna dönmekte zorlanıyor.

Geçen yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon grand-slam turnuvalarında şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve Djokovic'i geçerek dünyanın en iyi tenisçisi konumuna gelen Murray, bu sezon henüz önemli bir başarıya imza atamadı.



Murray'e unvan yaramadı

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu da bulunan Murray, 2016 yılı sonunda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından "Sir" unvanıyla onurlandırılmasının ardından düşüşe geçti.

Sezona Katar Açık'ta başlayan ve finalde Djkovic'e kaybeden 30 yaşındaki tenisçi, daha önce 5 kez zirveye çıktığı Avustralya Açık'ın 4. turunda Alman Mischa Zverev'e yenilerek elendi.

Sezonun diğer grand slam turnuvalarından Fransa Açık'a yarı final, Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda eden Murray, bu sezonki tek kupasını finalde İspanyol Fernando Verdasco'yu yenerek Dubai Tenis Şampiyonası'nda elde edebildi.

Bu sezon çeşitli sakatlık sorunlarıyla da uğraşan Andy Murray, eski form grafiğini yakalayamaması halinde tek erkeklerde zirveye ulaşan ilk Büyük Britanyalı tenisçi unvanını elinde tutmakta zorlanacak gibi gözüküyor.



Djokovic'in kupa hasreti büyüyor

Kariyerinde 233 hafta zirvede kalan son yılların en başarılı tenisçilerinden Djokovic de son dönemlerde form grafiğinde yaşadığı büyük düşüşle göze çarpıyor.

Geçen yıl zirveyi Murray'e kaptırmasının ardından 2017'de de düşüşünü sürdüren ve sıralamada İspanyol Rafael Nadal ve İsviçreli Stanislas Wawrinka'nın ardından 4'üncülüğe gerileyen 30 yaşındaki Djokovic, son olarak sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın çeyrek finalinde Çek Tomas Berdych'e elendi.

Eski formuna dönmekte zorlanan Sırp teni·sçi·, 2017'ye Katar Açık'ta şampiyonlukla başlamasının ardından birçok turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldı.



Avustralya Açık'a erken veda

Kariyerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşadığı ve bu alanda rekoru eski Avustralyalı raket Roy Emerson ile paylaştığı grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ikinci turda elenerek düşüşe geçen Novak Djokovic, daha sonra katıldığı Meksika Açık, Indian Wells ve Monte-Carlo tenis turnuvalarında çeyrek finalin üstünü göremedi.

Madrid Açık'ta yarı final, İtalya Açık'ta ise finalde elenen Djokovic, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta ise çeyrek finalde Avusturyalı Dominic Thiem'e yenilerek hayranlarını şaşırttı.

İngiltere'de düzenlenen Aegon Uluslararası Tenis Turnuvası finalinde Fransız Gael Monfils'i 2-0 yenerek kupaya uzanan Sırp oyuncu, eski günlerine dönüş sinyali vermesine rağmen Wimbledon'da bu kez sakatlık engelini aşamayarak turnuvaya veda etti.



Antrenör değişiklikleri işe yaramadı

Formunu kaybettiği dönemlerde antrenör değişikliğine giden Djokovic, bu hamleleri sonrasında da istediği verimi henüz alamadı. Üç yılda 6 grand slam şampiyonluğu elde ettiği antrenörü eski Alman tenisçi Boris Becker ile yollarını 2016'nın aralık ayında ayıran Sırp tenisçi, geçen mayısta ise antrenörleri Marian Vajda, Gebhard Phil Gritsch ve fizyoterapisti Miljan Amanovic'in görevine son verdi.

Son olarak dünyaca ünlü eski ABD'li tenisçi Andre Agassi ile çalışmaya başlayan Novak Djokovic, tüm uğraşlarına rağmen bu sezon istediği seviyeye ulaşamadı.

Djokovic ve Murray, 28 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'tan eli boş dönmeleri halinde önemli turnuvalardaki kupa hasretini dindiremeyecek.