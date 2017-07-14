 Marin Cilic, Wimbledon'da finale yükseldi – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    , 'da finale yükseldi

    Marin Cilic, Wimbledon'da finale yükseldi

    Sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'da, tek erkeklerde ABD'li Sam Querrey'yi 3-1 mağlup eden Hırvat , finale yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. gününde, tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Cilic ile 24 numaralı seribaşı Querrey karşılaştı.

    İki saat 56 dakika süren müsabakada rakibini 6-7, 6-4, 7-6 ve 7-5'lik setler sonucunda 3-1 mağlup eden Cilic, turnuvada ilk kez finale kaldı.

    Cilic, 2001'de 'da şampiyonluğa ulaşan Goran Ivanisevic'in ardından bu organizasyonda finale yükselen ilk Hırvat tenisçi oldu.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:54
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