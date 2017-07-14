Marin Cilic, Wimbledon'da finale yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde ABD'li Sam Querrey'yi 3-1 mağlup eden Hırvat Marin Cilic, finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. gününde, tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Cilic ile 24 numaralı seribaşı Querrey karşılaştı.
İki saat 56 dakika süren müsabakada rakibini 6-7, 6-4, 7-6 ve 7-5'lik setler sonucunda 3-1 mağlup eden Cilic, turnuvada ilk kez finale kaldı.
Cilic, 2001'de Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Goran Ivanisevic'in ardından bu organizasyonda finale yükselen ilk Hırvat tenisçi oldu.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:54
-
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 14
Yorum
galatasaray'ın rakibi derken siz dünkü maçtan haberiniz yok galiba...
-
FFP’ye takılmış!
Toplam 5
Yorum
umut Dursun denen adam , lucesku yu getirecek kadar kabiliyete sahip değil. abdurrahim albayrak tan ancak yardım alırsa olur.İstifa dursun.
-
Chelseali yıldızın menajeri İstanbul'a geldi!
Toplam 3
Yorum
FB Valbuena'nın takım arkadaşı, iyi uyum sağlarlar, en mantıklı forvet transferi olur.
Marin Cilic, Wimbledon'da finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.