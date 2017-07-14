Federer, Wimbledon'da 11. kez finalde
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde Çek Tomas Berdych'i 3-0 yenen İsviçreli Roger Federer, finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. gününde, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Federer ile 11 numaralı seribaşı Berdych karşılaştı.
Federer, 2 saat 18 dakika süren müsabakada rakibini 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek, bu turnuvada 11. kez finale kaldı.
Kariyerinde 7'si Wimbledon olmak üzere 18 grand slam şampiyonluğu elde eden Federer, finalde 16 Temmuz Pazar günü Hırvat Marin Cilic ile karşı karşıya gelecek.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:18
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Olcan’ı haklı buldu
Toplam 19
Yorum
gs kendi ceplerinden çıksa yöneticilerin bak göreyim nasıl ince eleyıp sık dokuolar.anasını ağlattılar be koca kulubun yazık
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Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Toplam 18
Yorum
FUTBOL USA GUMUSDAG VE AVCI'YA TEBRIKLER COK IYI CALISTILAR. BU ARADA S.TERIM'IDE TAKDIR EDELIM ALTINORDU'DAYKEN MILLI TAKIMA ALDI AVRUPAYA TANISTIRDI
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Galatasaray’a Alman hakem
Toplam 9
Yorum
ALMAN HAKEM OLSA NOLCAK MIŞ ASDFGHJKQWER FC. : 4 GS : 0 AHAHAHAHAHAH AHAHA A :)))))))))))))))))))))))
Federer, Wimbledon'da 11. kez finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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