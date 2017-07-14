 Federer, Wimbledon'da 11. kez finalde – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Federer, 'da 11. kez finalde

    Federer, Wimbledon'da 11. kez finalde

    Sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'da, tek erkeklerde Çek Tomas Berdych'i 3-0 yenen İsviçreli , finale yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. gününde, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Federer ile 11 numaralı seribaşı Berdych karşılaştı.

    Federer, 2 saat 18 dakika süren müsabakada rakibini 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek, bu turnuvada 11. kez finale kaldı.

    Kariyerinde 7'si olmak üzere 18 grand slam şampiyonluğu elde eden Federer, finalde 16 Temmuz Pazar günü Hırvat Marin Cilic ile karşı karşıya gelecek.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:18
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