Wimbledon'da Türk hakem

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 10'ncu gününde bir Türk hakeme 15 bin kapasitesi olan "show court" yani gösteri kortu diye adlandırılan, turnuvanın favori sporcularının oynadığı kortta çizgi hakemliği görevi verildi.



Turnuvanın kıdemli Türk hakemi Mutlu Yücebaş, merkez kortta çizgi hakemi olarak bugün oynanan kadınlar yarı final maçlarında görev alıyor. Wimbledon'da daha önce 5 defa şampiyon olan Venus Willams ve İngiltere'nin rekora giden sporcusu Johanna Konta karşılaşmasında görev yapacak olan Yücebaş dokuz yıllardır Wimbledon'da hakem.



Bu yıl 131'uncusu gerçekleştirilen Wimbledon'da ana tabloda Mutlu Yücebaş ile birlikte 4 Türk hakem görev yapıyor. Türkiye'yi ve Türk tenisini en iyi şekilde temsil eden hakemlerimize daha önce merkez kortta hiç görev verilmemişti.



BİR SONRAKİ HAYALİ MERKEZ KORT FİNAL MAÇI

Geçen yıl hem Wimbledon hem de Türk tenis tarihine geçen bir ilk yaşanmış ve Wimbledon tarihinde ilk defa Mutlu Yücebaş'a merkez kortta hakemlik görevi verilmişti. Bu görevi geçen yıl layıkıyla yapan Yücebaş'a bu yıl da merkez kotta görev verildi.



Wimbledon'da Doğan Haber Ajansı'ndan Aynur Tattersall'un sorularını yanıtlayan Yücebaş, Wimbledon'daki bu gelişmenin gurur verici olduğunu ifade ederek, hayali olan merkez kortta hakemlik yapmanın çok mutluluk verici olduğunu söyledi. Heyecanl olduğunu ifade eden Yücebaş, " Bu çok prestijli ve oragnize bir turnuva. Geçen yıl ilk defa merkez kotta Djkovicin açılış maçında korta çıktım. Korta girdikten sonra 2. Sete kadar etkilenip hata yaparım diye etrafa bakmadım ama kafamı kaldırıp kalabalığı, muhteşem atmosferi görünce çok gurur duydum. Karşıyakalıyım, bir Türk hakem olarak bulunmak çok gurur verici. En büyük hayalimdi ve geçen yıl bunu gerçekleştirdim. Bir sonraki hayalim merkez kortta final maçı yönetmek. Federer, Nadal, Djkovic, Serena Williams, Venus Williams gibi dünya sporcuları ile birarada olmak ve karşılaşmalarında görev almak inanılmaz bir duyguydu" şeklinde konuştu.



KIDEMLİ 5 HAKEM WİMBLDEON'DA

Turnuvada görevli diğer hakemler Soner Sivri, Erkan Tahran, Esin Kıratlı ve Serdar Sümer de Yücebaş'ın bu göreve layık görülmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.



İzmirli olan Mutlu Yücebas, 14 yıldır Londra'da yaşıyor. 2007 yılında İngiliz Tenis Federadyonu'nda hakemlige başladı. 2010 yılında ilk defa Wimbledon'a seçildi. 2016 da tarihte Merkez kortta görev alan ilk Türk hakem oldu.



İLK TÜRK KULE HAKEMİ ENES TALAY'DI

Wimbledon tarihinde Türkiye'nin gururu olan ilk Türk hakem ise 1958 yılında görev yapan Enes Talay'dı. O dönemde 56 hakem içinden seçilerek dev turnuvaya gönderilen Talay, Hindistanlı Kumar ve Avusturya'lı Salke'nin maçında hakemlik yapmıştı. Turnuva boyunca tek bir hata yapmadığı için büyük takdir toplayan Talay, Türk tenisinde Wimbledon'da görev yapan ilk Türk hakem olarak tarihe geçmişti.

Bu yıl Soner Sivri de turnuva tarihinde ilk defa kule hakemi olarak görev yaparak tarihe geçti. Merkez kortta görev alan ilk ve tek Türk hakem olarak Mutlu Yücebaş gururumuz hakemlerimiz arasında yer aldı.