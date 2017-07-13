 Venus Williams, Wimbledon'da finale yükseldi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , 'da finale yükseldi

    Venus Williams, Wimbledon'da finale yükseldi

    Sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'da, tek kadınlarda Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-0 mağlup eden ABD'li , finale yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Williams ile 6 numaralı seribaşı Konta karşılaştı.

    Williams, bir saat 13 dakika süren müsabakada rakibini 6-4 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ederek, turnuvada 9. kez finale kaldı.

    'da 5 defa şampiyon olan ABD'li tenisçi, finalde 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile karşılaşacak.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Venus Williams, Wimbledon'da finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.