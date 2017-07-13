Venus Williams, Wimbledon'da finale yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-0 mağlup eden ABD'li Venus Williams, finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Williams ile 6 numaralı seribaşı Konta karşılaştı.
Williams, bir saat 13 dakika süren müsabakada rakibini 6-4 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ederek, turnuvada 9. kez finale kaldı.
Wimbledon'da 5 defa şampiyon olan ABD'li tenisçi, finalde 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile karşılaşacak.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:16
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Arda Turan forma tanıtımına katıldı
Toplam 3
Yorum
sami hani ingiliz kulupleri kesenin agzini acmisti, hani cinliler 100 milyon euroyu gozden cikarmisti, kendini pazarlamak istedi ama kimse yemed
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Galatasaray’a dev sponsor
Toplam 21
Yorum
kartal Avrupa kupaları derken ?
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Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 25
Yorum
MALİ AY GÜN DOĞMUŞUZ ADAM BEŞİTAŞKA GELİRSE EMİNİM BÜYÜK İŞLER YAPACAKTIR . YE YE YE FENERBAHÇE GALATASARAY ....................................
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