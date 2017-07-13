İlk finalist Muguruza

Daha önce 2 kez yendiği rakibi karşısında ilk sete çok hızlı başlayan Muguruza, rakibine atak şansı vermeyerek ilk setin başında durumu 4-0 yaptı.

Rybarikova'yı yaptığı hücum vuruşlarıyla geri bölgeye sıkıştıran İspanyol tenisçi, file önüne aldığı vole sayıları ile bu seti 6-1 önde tamamlamayı başararak, setlerde 1-0 öne geçti.



Kariyerinde ilk kez yarı finale yükselen Rybarikova, ikinci sete daha iyi başlamasına rağmen, Muguruza'nın agresif oyunu karşında direnci çabuk kırıldı. Özellikle kenar çizgilerine gönderdiği sert toplarla rakibini yıpratan İspanyol tenisçi, bu seti de 6-1 alarak maçı 2-0 kazandı.Böylece Garbine Muguruza, 1 saat 4 dakika süren karşılaşmayı 6-1 ve 6-1'lik skorlarla 2-0 kazanarak, bu yıl Wimbledon tek kadınlarda finale yükselen ilk tenisçi oldu.