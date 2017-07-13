 İlk finalist Muguruza – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    İlk finalist

    İlk finalist Muguruza

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Turnuvası'nda tek kadınlarda, 15 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Garbine , Slovak raket Magdalena Rybarikova'yı 2-0 mağlup ederek, turnuvanın ilk finalisti oldu.

    Daha önce 2 kez yendiği rakibi karşısında ilk sete çok hızlı başlayan , rakibine atak şansı vermeyerek ilk setin başında durumu 4-0 yaptı.
    Rybarikova'yı yaptığı hücum vuruşlarıyla geri bölgeye sıkıştıran İspanyol tenisçi, file önüne aldığı vole sayıları ile bu seti 6-1 önde tamamlamayı başararak, setlerde 1-0 öne geçti.

    Kariyerinde ilk kez yarı finale yükselen Rybarikova, ikinci sete daha iyi başlamasına rağmen, Muguruza'nın agresif oyunu karşında direnci çabuk kırıldı. Özellikle kenar çizgilerine gönderdiği sert toplarla rakibini yıpratan İspanyol tenisçi, bu seti de 6-1 alarak maçı 2-0 kazandı.Böylece Garbine Muguruza, 1 saat 4 dakika süren karşılaşmayı 6-1 ve 6-1'lik skorlarla 2-0 kazanarak, bu yıl Wimbledon tek kadınlarda finale yükselen ilk tenisçi oldu.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:44
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