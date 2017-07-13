İlk finalist Muguruza
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda, 15 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Garbine Muguruza, Slovak raket Magdalena Rybarikova'yı 2-0 mağlup ederek, turnuvanın ilk finalisti oldu.
Daha önce 2 kez yendiği rakibi karşısında ilk sete çok hızlı başlayan Muguruza, rakibine atak şansı vermeyerek ilk setin başında durumu 4-0 yaptı.
Rybarikova'yı yaptığı hücum vuruşlarıyla geri bölgeye sıkıştıran İspanyol tenisçi, file önüne aldığı vole sayıları ile bu seti 6-1 önde tamamlamayı başararak, setlerde 1-0 öne geçti.
Kariyerinde ilk kez yarı finale yükselen Rybarikova, ikinci sete daha iyi başlamasına rağmen, Muguruza'nın agresif oyunu karşında direnci çabuk kırıldı. Özellikle kenar çizgilerine gönderdiği sert toplarla rakibini yıpratan İspanyol tenisçi, bu seti de 6-1 alarak maçı 2-0 kazandı.Böylece Garbine Muguruza, 1 saat 4 dakika süren karşılaşmayı 6-1 ve 6-1'lik skorlarla 2-0 kazanarak, bu yıl Wimbledon tek kadınlarda finale yükselen ilk tenisçi oldu.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:44
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Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 7
Yorum
Atillas-BJK Tanıdığım bir takım, ilginç bir şeyler söylemek isterdim ama sonuç belli, östersund gs'ye direnemez
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 18
Yorum
cilekes fb da futbolcu giderse 1 josef 2 ozan 3 topal gelen olursa 1lens 2 niang 3 mor fb sampion olur 100 100
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Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de
Toplam 13
Yorum
miktat catın helal olsun fb nin gs nin yapamadığını yaptılar
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