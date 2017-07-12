Murray çeyrek finalde elendi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, 24 numaralı seribaşı Sam Querrey'ye 3-2 yenilerek, çeyrek finali geçemedi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan çim kort turnuvasında, günün ilk çeyrek final maçında son şampiyon Murray ile ABD'li Querrey karşılaştı.
Büyük Britanyalı rakibini 2 saat 42 dakika süren maçta 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Querrey, adını yarı finale yazdırdı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:43
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 96
Yorum
pençeli kartal. marcellonun oynamadığı maçlarda takım ne kadar kötüydü.Daha anlaşmamışken dönün hatadan. adrianoyu satın . tolgayı satın ama marcello olmaz
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Nani ikna turunda
Toplam 14
Yorum
KARTAL HAYALPEREST OLMAYIN BU KULÜBÜN BORCUNUN YILLIK FAİZİ 180 TİRİLYON NANİ HAYAL KULÜBÜN GELECEĞİ DAHADA ÖNEMLİ
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 96
Yorum
Baron Besiktas buyuk paraya sattigini 1 sene sonra bedavaya aliyor marcelo en gec 2 sene icinde yine besiktasta aha buraya yaziyorum
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