 Murray çeyrek finalde elendi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Murray çeyrek finalde elendi

    Murray çeyrek finalde elendi

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkekler dünya 1 numarası , 24 numaralı seribaşı Sam Querrey'ye 3-2 yenilerek, çeyrek finali geçemedi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan çim kort turnuvasında, günün ilk çeyrek final maçında son şampiyon Murray ile ABD'li Querrey karşılaştı.

    Büyük Britanyalı rakibini 2 saat 42 dakika süren maçta 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Querrey, adını yarı finale yazdırdı.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Murray çeyrek finalde elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.