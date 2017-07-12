Murray: Bodrum katında kalıyor ve pizza yiyip maçlara çıkıyordum
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Andy Murray, yıllar önce bodrum katında kaldığını ve maçlardan önce pizza yediğini söyledi.
Bugün dünyanın 1 numarası olan Wimbledon'da iki defa şampiyonluğu elde eden Britanyalı sporcu Andy Murray, bir zamanlar Wimbledon'a karşılaşmalara geldiğinde ailesi, o zaman kız arkadaşı olan eşi Kim ile birlikte bodrum katı kiralayabildiklerini ve maçlardan önce pizza yediğini belirtti.
O zamanki şartlarda daha iyisini yapamadıklarını ve şartlara göre yaşadıklarını ifade eden Murray; "Ben, ailem ve kız arkadaşım Wimbledon'da başkasından kiraladığımız bodrum katında kalıyorduk. Maç zamanı kortlara yürüyerek giderdik. Çok iyi hatırlıyorum iyi beslenmiyordum. Hep birlikte maçlardan önce pizza yerdik. Daha iyisini bilmiyorduk. Çok uzun bir yol katederek buralara geldim" dedi.
"HEYECANLA BAŞ ETMEYİ ÖĞRENDİM"
Bugün Sam Querry ile oynayacak olan Murray, "Kendimi heyecanlı hissediyorum. Heyecan hiç bitmiyor ve geçmiyor ama zamanla heyecanla başetmeyi öğreniyorsunuz" şeklinde konuştu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
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''Transferde rahatız''
Toplam 5
Yorum
adalet Yaptığınız ve yapacağınız transferlerde orada dursun.Aziz Yıldırım ve sizler bu kulüpten ne zaman giderseniz Fenerbahçenin kurtuluş tarihidi
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Aboubakar dönmüyor!
Toplam 5
Yorum
bjk Gittiğin çok iyi oldu.Zaten ilerleyen zamanlarda pişman olup geri döneceksin.O zaman düşük bedelle seni alırız..
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Gökhan Töre ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
Selcuk Bu sene senden çok beklentimiz vardi halada var tez zamanda sahalara don tekrar goller atip yüzünün üstüne 5,parmak yapmani bekliycez
Murray: Bodrum katında kalıyor ve pizza yiyip maçlara çıkıyordum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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