 Murray: Bodrum katında kalıyor ve pizza yiyip maçlara çıkıyordum – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Murray: Bodrum katında kalıyor ve pizza yiyip maçlara çıkıyordum

    Murray: Bodrum katında kalıyor ve pizza yiyip maçlara çıkıyordum

    Wimbledon Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Andy Murray, yıllar önce bodrum katında kaldığını ve maçlardan önce pizza yediğini söyledi.

    Bugün dünyanın 1 numarası olan Wimbledon'da iki defa şampiyonluğu elde eden Britanyalı sporcu Andy Murray, bir zamanlar Wimbledon'a karşılaşmalara geldiğinde ailesi, o zaman kız arkadaşı olan eşi Kim ile birlikte bodrum katı kiralayabildiklerini ve maçlardan önce pizza yediğini belirtti.

    O zamanki şartlarda daha iyisini yapamadıklarını ve şartlara göre yaşadıklarını ifade eden Murray; "Ben, ailem ve kız arkadaşım Wimbledon'da başkasından kiraladığımız bodrum katında kalıyorduk. Maç zamanı kortlara yürüyerek giderdik. Çok iyi hatırlıyorum iyi beslenmiyordum. Hep birlikte maçlardan önce pizza yerdik. Daha iyisini bilmiyorduk. Çok uzun bir yol katederek buralara geldim" dedi.

    "HEYECANLA BAŞ ETMEYİ ÖĞRENDİM"

    Bugün Sam Querry ile oynayacak olan Murray, "Kendimi heyecanlı hissediyorum. Heyecan hiç bitmiyor ve geçmiyor ama zamanla heyecanla başetmeyi öğreniyorsunuz" şeklinde konuştu.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:03
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