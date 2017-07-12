 Federer yarı finale yükseldi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    yarı finale yükseldi

    Federer yarı finale yükseldi

    Wimbledon tek erkekler çeyrek final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Roger , 6 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic'i 6-4, 6-2, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Federer, Wimbledon'da 12. kez yarı finale yükseldi ve bu alanda rekor kırdı.

    Günün bir diğer mücadelesinde turnuvanın 7 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, 16 numaralı seribaşı Gilles Müller'i turnuvanın dışına itti. Cilic, Lüksemburglu rakibini 3-6, 7-6, 7-5, 5-7 ve 6-1 tamamlanan setlerle 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Turnuvaya veda eden Müller bir önceki turda İspanyol Rafael Nadal'ı saf dışı bırakmıştı.

    Tek erkekler yarı finallerinde Sam Querrey ile Marin Cilic, Roger ile de Tomas Berdych karşılaşacak.

    TEK KADINLAR YARI FİNALLERİ BAŞLIYOR
    Wimbledon tek kadınlar yarı finalleri yarın başlayacak.
    Yarı finallerdeki eşleşmeler şu şekilde;
    Garbine Muguruza - Magdalena Rybarikova
    Johanna Konta - Venus Williams

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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