Federer yarı finale yükseldi

Günün bir diğer mücadelesinde turnuvanın 7 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, 16 numaralı seribaşı Gilles Müller'i turnuvanın dışına itti. Cilic, Lüksemburglu rakibini 3-6, 7-6, 7-5, 5-7 ve 6-1 tamamlanan setlerle 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Turnuvaya veda eden Müller bir önceki turda İspanyol Rafael Nadal'ı saf dışı bırakmıştı.



Tek erkekler yarı finallerinde Sam Querrey ile Marin Cilic, Roger Federer ile de Tomas Berdych karşılaşacak.



TEK KADINLAR YARI FİNALLERİ BAŞLIYOR

Wimbledon tek kadınlar yarı finalleri yarın başlayacak.

Yarı finallerdeki eşleşmeler şu şekilde;

Garbine Muguruza - Magdalena Rybarikova

Johanna Konta - Venus Williams