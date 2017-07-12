Federer yarı finale yükseldi
Wimbledon tek erkekler çeyrek final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, 6 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic'i 6-4, 6-2, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Federer, Wimbledon'da 12. kez yarı finale yükseldi ve bu alanda rekor kırdı.
Günün bir diğer mücadelesinde turnuvanın 7 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, 16 numaralı seribaşı Gilles Müller'i turnuvanın dışına itti. Cilic, Lüksemburglu rakibini 3-6, 7-6, 7-5, 5-7 ve 6-1 tamamlanan setlerle 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Turnuvaya veda eden Müller bir önceki turda İspanyol Rafael Nadal'ı saf dışı bırakmıştı.
Tek erkekler yarı finallerinde Sam Querrey ile Marin Cilic, Roger Federer ile de Tomas Berdych karşılaşacak.
TEK KADINLAR YARI FİNALLERİ BAŞLIYOR
Wimbledon tek kadınlar yarı finalleri yarın başlayacak.
Yarı finallerdeki eşleşmeler şu şekilde;
Garbine Muguruza - Magdalena Rybarikova
Johanna Konta - Venus Williams
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:59
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 112
Yorum
stark gelen paradan fazlası adam kiralamaya gidecek...seneye yine aynı film...taraftar çok geç olduğunda anlayacak ama iş işten geçmiş olacak
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De Jong sürprizi
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Yorum
GS Bu adamı GS başına bela eden Siejider' dir.. Sineijder Ricerink e talimat verdi.. GS yönetimi de büyük hata yaparak aldı..
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 4
Yorum
stark transferden gelen paradan fazlası yine kiralama ücretlerine gidecek...borç dönülmez noktada...fikret başkan mali durumu hiç önemsemiyor...
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