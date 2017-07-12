Djokovic Wimbledon'dan çekildi
Novak Djokovic, Tomas Berdych'le oynadığı çeyrek final maçından sakatlığı sebebiyle çekildi ve Wimbledon'a veda etti.
Detaylar birazdan...
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:26
-
De Jong sürprizi
Toplam 16
Yorum
. çok sevdiğiniz sneijder
-
Mariano transferi kesin gibi
Toplam 1
Yorum
cyanide Sevilla 26 yaşındaki oyuncuya 5m verir. Bizde adamların ellerinden çıkarmaya çalıştığı 31 yaşındaki adama 4m ve emekli ikramiyesi...
-
Fener Lozan’da
Toplam 6
Yorum
mahmut --1 handikap 5000 bastım sportinge kazanacağımdan emınım aykut sen yan pasa boş koşuya bak tatmın ol
Djokovic Wimbledon'dan çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.