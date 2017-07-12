 Djokovic Wimbledon'dan çekildi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Wimbledon'dan çekildi

    Djokovic Wimbledon'dan çekildi

    Novak , Tomas Berdych'le oynadığı çeyrek final maçından sakatlığı sebebiyle çekildi ve Wimbledon'a veda etti.

    Detaylar birazdan...

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:26
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