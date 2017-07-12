 Djokovic sahadan çekildi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    sahadan çekildi

    Djokovic sahadan çekildi

    Novak , Tomas Berdych'le oynadığı çeyrek final maçından sakatlığı sebebiyle çekildi ve Wimbledon'a veda etti.

    Sıp raket Novak , Wimbledon'a veda etti. İngiltere'nın Londra kentinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda oynanan tek erkekler çeyrek final maçında Novak Djokovic omzundan sakatlandı.

    Bu sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Novak Djokovic sahadan çekilirken, Tomas Berdych yarı finale yükseldi.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:40
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