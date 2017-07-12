Djokovic sahadan çekildi
Novak Djokovic, Tomas Berdych'le oynadığı çeyrek final maçından sakatlığı sebebiyle çekildi ve Wimbledon'a veda etti.
Sıp raket Novak Djokovic, Wimbledon'a veda etti. İngiltere'nın Londra kentinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda oynanan tek erkekler çeyrek final maçında Novak Djokovic omzundan sakatlandı.
Bu sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Novak Djokovic sahadan çekilirken, Tomas Berdych yarı finale yükseldi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:40
-
De Jong sürprizi
Toplam 16
Yorum
. çok sevdiğiniz sneijder
-
Mariano transferi kesin gibi
Toplam 1
Yorum
cyanide Sevilla 26 yaşındaki oyuncuya 5m verir. Bizde adamların ellerinden çıkarmaya çalıştığı 31 yaşındaki adama 4m ve emekli ikramiyesi...
-
Fener Lozan’da
Toplam 6
Yorum
mahmut --1 handikap 5000 bastım sportinge kazanacağımdan emınım aykut sen yan pasa boş koşuya bak tatmın ol
Djokovic sahadan çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.