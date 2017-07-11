 Wimbledon'da son çeyrek finalist Djokovic oldu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Wimbledon'da son çeyrek finalist Djokovic oldu

    Wimbledon'da son çeyrek finalist Djokovic oldu

    Wimbledon Turnuvası'nda son çeyrek finalist Sırp raket oldu.

    Sırp tenisçi, dördüncü turda karşılaştığı Mannarino'yu da set kaybetmeden geçmeyi başardı.

    Wimbledon dördüncü turunda turnuvanın 2 numaralı seribaşı Novak Djokoviç Fransız rakibi Adrian Mannario'yu 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını erkekler ana tablosundaki son çeyrek finalist oldu.

    Maç içinde sağ kolundan sakatlık yaşayan ve sağlık molası almak durumunda kalan Sırp tenisçi, buna karşın 2 saat 13 dakika sonunda galibiyete uzanan taraf oldu.

    Novak Djokoviç çeyrek finalde, 2010 yılının finalisti Tomas Berdych ile karşılaşacak.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:57
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