Wimbledon'da son çeyrek finalist Djokovic oldu

Sırp tenisçi, dördüncü turda karşılaştığı Mannarino'yu da set kaybetmeden geçmeyi başardı.

Wimbledon dördüncü turunda turnuvanın 2 numaralı seribaşı Novak Djokoviç Fransız rakibi Adrian Mannario'yu 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını erkekler ana tablosundaki son çeyrek finalist oldu.

Maç içinde sağ kolundan sakatlık yaşayan ve sağlık molası almak durumunda kalan Sırp tenisçi, buna karşın 2 saat 13 dakika sonunda galibiyete uzanan taraf oldu.

Novak Djokoviç çeyrek finalde, 2010 yılının finalisti Tomas Berdych ile karşılaşacak.