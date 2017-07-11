Wimbledon'da son çeyrek finalist Djokovic oldu
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son çeyrek finalist Sırp raket Novak Djokovic oldu.
Sırp tenisçi, dördüncü turda karşılaştığı Mannarino'yu da set kaybetmeden geçmeyi başardı.
Wimbledon dördüncü turunda turnuvanın 2 numaralı seribaşı Novak Djokoviç Fransız rakibi Adrian Mannario'yu 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını erkekler ana tablosundaki son çeyrek finalist oldu.
Maç içinde sağ kolundan sakatlık yaşayan ve sağlık molası almak durumunda kalan Sırp tenisçi, buna karşın 2 saat 13 dakika sonunda galibiyete uzanan taraf oldu.
Novak Djokoviç çeyrek finalde, 2010 yılının finalisti Tomas Berdych ile karşılaşacak.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:57
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Gökhan Töre'ye başarılı operasyon
Toplam 2
Yorum
fairplay34 bari kerimi göndermeseydiniz..şimdi tırım tırım adam ara...
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Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı
Toplam 14
Yorum
Francesco85 Bence durumu kimseye bağlı olmasın. Doğrudan gönderelim. Yerine altyapıdan birini koysak yine aynı sonucu alırdık zaten.
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Şike anıtı kararı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Adalet yürüyüşüne karşı çıkan hiçbir Trabzonspor taraftarının şampiyonluğumuz çalındı demeye hakkı YOK!
Wimbledon'da son çeyrek finalist Djokovic oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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