Teniste dünyanın 26 numarası olan Gilles Muller, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, ve 13-15'lük setlerle dünyanın en iyi 2. raketi olarak gösterilen Rafael Nadal'ı 3-2 mağlup etti ve turnuvanın dışına itmeyi başardı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 7'nci gününde tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 34 yaşındaki Lüksemburg'lu rakibi Gilles Muller ile 12 bin kapasiteli 1 numaralı korta karşılaştı. 4 saat 48 dakika süren karşılaşmayı Gilles Muller, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 ve 13-15'lük setlerle 3-2 kazanmayı başardı.



?NADAL: "ÇOK ÜZGÜNÜM"

Karşılaşma sonunda basın karşısına çıkan Wimbledon'da iki defa şampiyonluk kazanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sonucun hiç beklediği gibi olmadığını, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "İyi oynadım ama en iyi oyunumu oynayamadım. Muller'e karşı oynamak çok zordu. Son topa kadar savaştım. Beklediğim sonuç değildi. Bu yılın en iyi oyunuNU oynadım ama yeterli olmadı. Başta çok şans yakaladım 4. oyunu daha iyi değerlendirebilirdim. Beşinci oyunda da şansım oldu ama rakibim daha iyi değerlendirdi şansını. Hatalar yaptı ama kazanmam için yeterli değildi. Servisleri çok güçlüydü ve sertti" şeklinde konuştu.

Seyircilerin kendisine büyük destek verdiklerini de ifade eden Nadal, "Bana gösterdikleri destek için teşekkür ederim. Onlar için üzgünüm, kazanmak isterdim ama kaybettim" dedi.