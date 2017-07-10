Murray çeyrek finalde
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 7. gününde tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray, Benoit Paire'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 7'nci gününde, tek erkeklerde Büyük Britanya'lı tenisçi Andy Murray, Fransız tenisçi Benoit Paire'yi 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.
Daha önce rakibini iki kez yenme başarısını gösteren ve geçen yılın Wimbledon şampiyonu olan Murray, ilk sete 2-1 geride başlasa da, Paire'nin yaptığı "Drop Shot"ları file önünde yakalayarak lehine çevirince, oyunda dengeyi sağladı ve skoru 6-6 'ya getirdi. Tie-Break oyununu 7-1 kazanan Murray, ilk seti 7-6 kazanarak, setlerde 1-0 öne geçti.
İkinci sete basit hatalar ile başlayan Paire, henüz oyunun başında 2-0 geriye düştü. Murray, her ne kadar oyuna fazla ağırlığını koyamasa da, Fransız tenisçinin cılız atakları karşısında bu seti de 6-4 alarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette her iki tenisçi de, birbirlerinin servis oyunlarını kıramayınca skor 4-4'e geldi. Dokuzuncu oyunda rakibinin servisini kıran Murray, bir sonraki oyunu da alarak seti 6-4 ve maçı da 3-0 kazandı.
Böylece Andy Murray, 2 saat 21 dakika süren maçı 7-6 (7-1), 6-4 ve 6-4 skorlarla 3-0 kazanarak, 10'ncu kez Wimbledon'da çeyrek finale yükselmiş oldu.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:31
-
4 futbolcuya seyirden men cezası!
Toplam 3
Yorum
gülünç futbol seyrinden men cezası hiç güleceğim yoktu, soyunma odasındaki herkese çikolata alma cezası verseydiniz bari
-
Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 11
Yorum
Bordo mavi Sayın usta lucescuyu getirecem dediğinde işi biliyor diye düşünmüştüm lucescuyu getiremedi herşey muhammet demir transferi gibi oldu
-
''Gomez iyi ki bizden gitti''
Toplam 9
Yorum
Gsli Bu adam iyi avrupaya gitmeli. Türkiyede türk oyunculara değer vermiyoruz. Gerçekten avrupaya gitse başarılı olur
Murray çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.