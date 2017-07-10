 Murray çeyrek finalde – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Murray çeyrek finalde

    Murray çeyrek finalde

    Tenis Turnuvası'nın 7. gününde tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı , Benoit Paire'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası olan Tenis Turnuvası'nın 7'nci gününde, tek erkeklerde Büyük Britanya'lı tenisçi , Fransız tenisçi Benoit Paire'yi 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

    Daha önce rakibini iki kez yenme başarısını gösteren ve geçen yılın Wimbledon şampiyonu olan Murray, ilk sete 2-1 geride başlasa da, Paire'nin yaptığı "Drop Shot"ları file önünde yakalayarak lehine çevirince, oyunda dengeyi sağladı ve skoru 6-6 'ya getirdi. Tie-Break oyununu 7-1 kazanan Murray, ilk seti 7-6 kazanarak, setlerde 1-0 öne geçti.

    İkinci sete basit hatalar ile başlayan Paire, henüz oyunun başında 2-0 geriye düştü. Murray, her ne kadar oyuna fazla ağırlığını koyamasa da, Fransız tenisçinin cılız atakları karşısında bu seti de 6-4 alarak 2-0 öne geçti.

    Üçüncü sette her iki tenisçi de, birbirlerinin servis oyunlarını kıramayınca skor 4-4'e geldi. Dokuzuncu oyunda rakibinin servisini kıran Murray, bir sonraki oyunu da alarak seti 6-4 ve maçı da 3-0 kazandı.

    Böylece Andy Murray, 2 saat 21 dakika süren maçı 7-6 (7-1), 6-4 ve 6-4 skorlarla 3-0 kazanarak, 10'ncu kez Wimbledon'da çeyrek finale yükselmiş oldu.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:31
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