Murray çeyrek finalde

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 7'nci gününde, tek erkeklerde Büyük Britanya'lı tenisçi Andy Murray, Fransız tenisçi Benoit Paire'yi 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.



Daha önce rakibini iki kez yenme başarısını gösteren ve geçen yılın Wimbledon şampiyonu olan Murray, ilk sete 2-1 geride başlasa da, Paire'nin yaptığı "Drop Shot"ları file önünde yakalayarak lehine çevirince, oyunda dengeyi sağladı ve skoru 6-6 'ya getirdi. Tie-Break oyununu 7-1 kazanan Murray, ilk seti 7-6 kazanarak, setlerde 1-0 öne geçti.



İkinci sete basit hatalar ile başlayan Paire, henüz oyunun başında 2-0 geriye düştü. Murray, her ne kadar oyuna fazla ağırlığını koyamasa da, Fransız tenisçinin cılız atakları karşısında bu seti de 6-4 alarak 2-0 öne geçti.



Üçüncü sette her iki tenisçi de, birbirlerinin servis oyunlarını kıramayınca skor 4-4'e geldi. Dokuzuncu oyunda rakibinin servisini kıran Murray, bir sonraki oyunu da alarak seti 6-4 ve maçı da 3-0 kazandı.



Böylece Andy Murray, 2 saat 21 dakika süren maçı 7-6 (7-1), 6-4 ve 6-4 skorlarla 3-0 kazanarak, 10'ncu kez Wimbledon'da çeyrek finale yükselmiş oldu.