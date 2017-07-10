Minik raketten bir şampiyonluk daha

Spor Şehri Yeni Yıldırım' anlayışıyla amatör sporlara büyük önem veren Yıldırım Belediyesi, ulusal alanda başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yıldırım Belediyesporlu tenisçi Nuh Mete Düzgün, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 3-6 Temmuz tarihlerinde İzmir'de düzenlenen 9 Yaş Turnuvası'nda rakiplerine set vermeden şampiyon oldu. Turnuvaya katılan 32 sporcu arasında rakiplerine şans tanımayan Yıldırımlı minik tenisçi, final maçında İzmir Tenis Kulübü sporcusunu 4-0 ve 4-0'lık setlerle mağlup ederek şampiyonluk madalyasının sahibi oldu.



ANTRENÖRLERİ TEBRİK EDİYORUM

Minik raketin başarılarından gurur duyduklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ulusal alanda bize bu başarıları tattıran sporcumuzun en başta ailesi olmak üzere emeği geçen antrenörlerini tebrik ediyorum. Sporun her branşında şampiyonlar yetiştirmek adına spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.