 İpek Soylu ikinci turda – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    ikinci turda

    İpek Soylu ikinci turda
    'da mücadele eden İpek Soylu, çift kadınlarda 2. tura yükseldi. Soylu ve Taylandlı partneri Wongteanchai, Londra'da Minella (Lüksemburg)-Anastasija Sevastova (Letonya) ikilisini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:54
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