Sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 5'inci günü çift bayanlarda ikinci turda İpek Soylu partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Soylu ve Wongteanchai çifti Wongteanchai ve Ching Chan çifti karşısında 6-3 ve 6-3 'lık setlerle 2-0 mağlup olarak Wimbledon'da bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

Toplamda 1 saat 9 dakika süren karşılaşmayı Türkiye'den gelen birçok tenis sever izledi.