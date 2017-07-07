İpek Soylu elendi
Dünyanın en prestijli turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden tek tenisçi olan İpek Soylu ikinci turda elendi.
Sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 5'inci günü çift bayanlarda ikinci turda İpek Soylu partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Soylu ve Wongteanchai çifti Wongteanchai ve Ching Chan çifti karşısında 6-3 ve 6-3 'lık setlerle 2-0 mağlup olarak Wimbledon'da bir üst tura çıkma şansını kaybetti.
Toplamda 1 saat 9 dakika süren karşılaşmayı Türkiye'den gelen birçok tenis sever izledi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:28
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Adım adım Saray'a
Toplam 15
Yorum
bu sezon BEN DEĞİLDE AKIL FAKİRİ OLAN SEN KARIŞTIRMA :D BU SEZON 13 SAYI PUAN FARKI YEDİNİZ LİGTE ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 25 :D SENEYEDE YOKSUNUZ ZATEN !
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Yeni sezon hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
gs021 BİRAZDA DOĞU BÖLGELERİNDEN ALIN FUTBOLUN KARDEŞLİK OLDUĞUNUN İCRAATİNİ YAPIN ADIM ATIN BİRAZ BÖYLE ŞEYLERE
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Dirar: "Çok süper bir andı benim için"
Toplam 2
Yorum
Tekbir Allah kabul etsin, Allah iman gücüyle orta açmanı nasip etsin
İpek Soylu elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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