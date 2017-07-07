 İpek Soylu elendi – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    elendi

    <a href="/index/ipek-soylu?id=6515620b-6aea-44b0-b28c-a88fb26ed4f4" class="" rel="tag">İpek Soylu</a> elendi

    Dünyanın en prestijli turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden tek tenisçi olan ikinci turda elendi.

    Sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 5'inci günü çift bayanlarda ikinci turda partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Soylu ve Wongteanchai çifti Wongteanchai ve Ching Chan çifti karşısında 6-3 ve 6-3 'lık setlerle 2-0 mağlup olarak Wimbledon'da bir üst tura çıkma şansını kaybetti.
    Toplamda 1 saat 9 dakika süren karşılaşmayı Türkiye'den gelen birçok tenis sever izledi.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:28
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