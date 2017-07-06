 İpek Soylu çiftlerde ikinci turda – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    çiftlerde ikinci turda

    <a href="/index/ipek-soylu?id=6515620b-6aea-44b0-b28c-a88fb26ed4f4" class="" rel="tag">İpek Soylu</a> çiftlerde ikinci turda

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden , çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar ilk tur mücadelesinde, ve Taylandlı partneri Varatchaya Wongteanchai, Mandy Minella (Lüksemburg)-Anastasija Sevastova (Letonya) ikilisinin karşısına çıktı.

    İlk seti 6-1 üstün tamamlayan -Varatchaya Wongteanchai çifti, diğer seti de 7-6'lık skorla kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve üst tura çıktı.

    Milli tenisçi ile partneri, ikinci turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaşacak.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:05
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