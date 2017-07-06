İpek Soylu çiftlerde ikinci turda
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden İpek Soylu, çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar ilk tur mücadelesinde, İpek Soylu ve Taylandlı partneri Varatchaya Wongteanchai, Mandy Minella (Lüksemburg)-Anastasija Sevastova (Letonya) ikilisinin karşısına çıktı.
İlk seti 6-1 üstün tamamlayan İpek Soylu-Varatchaya Wongteanchai çifti, diğer seti de 7-6'lık skorla kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve üst tura çıktı.
Milli tenisçi ile partneri, ikinci turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Rumen Monica Niculescu çiftiyle karşılaşacak.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:05
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Nabil Dirar imza töreninde konuştu
Toplam 4
Yorum
umut 2 senedir fb şampiyon fln olamaz diye yazdım burda yine, bu senede yazıyorum yine olamayacak!! aziz bitirdi klubü resmen
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''Kendimi göstereceğim''
Toplam 3
Yorum
uA_SJ Isin ve yardir artik bu senenin Brumasi sensin aslanim!
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 21
Yorum
isim Bu adamı neden hala alamazlar anlamıyorum ki...
İpek Soylu çiftlerde ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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