 Djokovic turu rahat geçti – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    turu rahat geçti

    Djokovic turu rahat geçti

    Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4. gününde tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak , Adam Pavlasek'i mağlup ederek, Wimbledon'da bir üst tura yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4. gününde, tek erkeklerde Sırp tenisçi Novak , Çekoslovak tenisçi Adam Pavlasek'ı 3-0 yenerek bir üst tura geçti . İki sporcuyu ilk kez karşı karşıya getiren bu maçta, rakibinin servis oyunlarını kıran Djokovic, ilk seti zorlanmadan 30 dakikada 6-2 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.

    İkinci sete servis avantajı ile başlayan Pavlasek, oyunda 1-0 öne geçmesine rağmen, setin kalan bölümünde Djokovic karşısında varlık gösteremeyerek seti 6-2 kaybetti ve maçta 2-0 geriye düştü.

    Üçüncü sette servisini kırdırarak oyuna başlayan Çek tenisçi, Djokovic'in baskısına da dayanamayınca skorda bir anda 4-1 geride kaldı. Kalan oyunlarda daha sakin kalmayı başaran Sırp oyuncu, bu seti de 6-1 kazandı.

    Böylece Novak Djokovic, 1 saat 35 dakika süren maçı 6-2 , 6-2 ve 6-1 sonuçlarla 3-0 kazanarak üçüncü tura yükselen sporcu olurken, Pavlasek, Wimbledon'a veda etti

    DJOKOVİC İKİNCİ SIRADA
    Djokovic, aldığı bu galibiyetle Grand Slam kariyerindeki 235'inci maçını kazanarak, Jimmy Connors'ın (233) önünde geçti ve ikinci sıraya oturdu. Grand Slam'lerde en çok maç kazanan tenisçi unvanı, 315 galibiyet ile Roger Federer'in elinde bulunuyor.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Djokovic turu rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.