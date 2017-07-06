Djokovic turu rahat geçti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4. gününde, tek erkeklerde Sırp tenisçi Novak Djokovic, Çekoslovak tenisçi Adam Pavlasek'ı 3-0 yenerek bir üst tura geçti . İki sporcuyu ilk kez karşı karşıya getiren bu maçta, rakibinin servis oyunlarını kıran Djokovic, ilk seti zorlanmadan 30 dakikada 6-2 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.



İkinci sete servis avantajı ile başlayan Pavlasek, oyunda 1-0 öne geçmesine rağmen, setin kalan bölümünde Djokovic karşısında varlık gösteremeyerek seti 6-2 kaybetti ve maçta 2-0 geriye düştü.



Üçüncü sette servisini kırdırarak oyuna başlayan Çek tenisçi, Djokovic'in baskısına da dayanamayınca skorda bir anda 4-1 geride kaldı. Kalan oyunlarda daha sakin kalmayı başaran Sırp oyuncu, bu seti de 6-1 kazandı.



Böylece Novak Djokovic, 1 saat 35 dakika süren maçı 6-2 , 6-2 ve 6-1 sonuçlarla 3-0 kazanarak üçüncü tura yükselen sporcu olurken, Pavlasek, Wimbledon'a veda etti



DJOKOVİC İKİNCİ SIRADA

Djokovic, aldığı bu galibiyetle Grand Slam kariyerindeki 235'inci maçını kazanarak, Jimmy Connors'ın (233) önünde geçti ve ikinci sıraya oturdu. Grand Slam'lerde en çok maç kazanan tenisçi unvanı, 315 galibiyet ile Roger Federer'in elinde bulunuyor.