Djokovic turu rahat geçti
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4. gününde tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Adam Pavlasek'i mağlup ederek, Wimbledon'da bir üst tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4. gününde, tek erkeklerde Sırp tenisçi Novak Djokovic, Çekoslovak tenisçi Adam Pavlasek'ı 3-0 yenerek bir üst tura geçti . İki sporcuyu ilk kez karşı karşıya getiren bu maçta, rakibinin servis oyunlarını kıran Djokovic, ilk seti zorlanmadan 30 dakikada 6-2 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.
İkinci sete servis avantajı ile başlayan Pavlasek, oyunda 1-0 öne geçmesine rağmen, setin kalan bölümünde Djokovic karşısında varlık gösteremeyerek seti 6-2 kaybetti ve maçta 2-0 geriye düştü.
Üçüncü sette servisini kırdırarak oyuna başlayan Çek tenisçi, Djokovic'in baskısına da dayanamayınca skorda bir anda 4-1 geride kaldı. Kalan oyunlarda daha sakin kalmayı başaran Sırp oyuncu, bu seti de 6-1 kazandı.
Böylece Novak Djokovic, 1 saat 35 dakika süren maçı 6-2 , 6-2 ve 6-1 sonuçlarla 3-0 kazanarak üçüncü tura yükselen sporcu olurken, Pavlasek, Wimbledon'a veda etti
DJOKOVİC İKİNCİ SIRADA
Djokovic, aldığı bu galibiyetle Grand Slam kariyerindeki 235'inci maçını kazanarak, Jimmy Connors'ın (233) önünde geçti ve ikinci sıraya oturdu. Grand Slam'lerde en çok maç kazanan tenisçi unvanı, 315 galibiyet ile Roger Federer'in elinde bulunuyor.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:38
-
''Hız serbest''
Toplam 17
Yorum
Fenerbahce Sana söylüyorum Dolunay, ya rakipte senin kadar kosarsa na pacan, hep beraberemi kalacan..Futbol cahili..
-
Trabzon o isim için Beşiktaş'a söz vermiş
Toplam 4
Yorum
TCelcius Saçma sapan adamlara para saçacağınıza alt yapınızı canlandırın oyuncu çıkarın.sizin hedefiniz şampiyonluk olamaz oyuncu yetiştirmek olur
-
Pabon atağı
Toplam 9
Yorum
Para Şuan para sıkıntısındayiz. Satın alma opsiyonlu olarak kiralanirsa kulüp için daha iyi olur.
Djokovic turu rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.