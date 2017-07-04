Venus Williams gözyaşlarına boğuldu
Dünyaca ünlü eski Wimbledon şampiyonu tenisçi Venus Williams, basın toplantısında gözyaşlarına boğularak salonu terketti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk gününde basın toplantısında ilginç görüntüler yaşandı. Bugün birinci turda Elisa Mertens'i eleyerek tur atlayan eski Wimbledon şampiyonu Williams, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısını gözyaşları içinde terk etti.
Geçtiğimiz günlerde Florida'da 78 yaşındaki yaşlı bir adamın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasına karışan Venus, araba kazası ile ilgili sorulan sorunun ardından gözyaşlarına boğularak soruyu cevapsız bıraktı ve basın toplantısını terk etti.
37 yaşındaki tenisçi ölümle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle henüz tutuklanmasa da aleyhindeki dava sürüyor.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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