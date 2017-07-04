Venus Williams gözyaşlarına boğuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk gününde basın toplantısında ilginç görüntüler yaşandı. Bugün birinci turda Elisa Mertens'i eleyerek tur atlayan eski Wimbledon şampiyonu Williams, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısını gözyaşları içinde terk etti.



Geçtiğimiz günlerde Florida'da 78 yaşındaki yaşlı bir adamın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasına karışan Venus, araba kazası ile ilgili sorulan sorunun ardından gözyaşlarına boğularak soruyu cevapsız bıraktı ve basın toplantısını terk etti.



37 yaşındaki tenisçi ölümle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle henüz tutuklanmasa da aleyhindeki dava sürüyor.