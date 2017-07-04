 Federer rekora imza attı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    rekora imza attı

    Federer rekora imza attı

    Sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 2'nci gününde, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger , Alexandr Dolgopolov'u mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

    Roger bu galibiyetiyle Wimbledon'da 84 galibiyeti bulunan Jimmy Connors'ı geride bırakarak, Wimbledon'da en çok maç kazanan oyuncu unvanına sahip oldu. Ayrıca arka arkaya onbeş kez ikinci tura yükselme başarısını göstererek bu alanda Connors, Stefan Edberg ve Boris Becker' in önüne geçmiş oldu.

    DOLGOPOLOV MAÇTAN ÇEKİLDİ
    Wimbledon'ın en yaşlı tenisçisi olan Federer, daha evvel üç kez yendiği Dolgopolov'a karşı birinci seti çok üstün bir oyunla 6-3 önde kapattı.
    İkinci sete de "Ace" servisleri ile başlayan İsviçreli raket , rahat bir oyunla sette 3-0 öne geçti. Skor bu durumdayken, sol ayak bileğindeki sakatlığının artması üzerine Dolgopolov maçtan çekildi.

    Böylece Roger Federer, 1 saat 2 dakika süren maçı, 6-3 ve 3-0 ile kazandı ve ikinci tura yükselmiş oldu.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:01
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