Federer rekora imza attı
Sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 2'nci gününde, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, Alexandr Dolgopolov'u mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Roger Federer bu galibiyetiyle Wimbledon'da 84 galibiyeti bulunan Jimmy Connors'ı geride bırakarak, Wimbledon'da en çok maç kazanan oyuncu unvanına sahip oldu. Ayrıca arka arkaya onbeş kez ikinci tura yükselme başarısını göstererek bu alanda Connors, Stefan Edberg ve Boris Becker' in önüne geçmiş oldu.
DOLGOPOLOV MAÇTAN ÇEKİLDİ
Wimbledon'ın en yaşlı tenisçisi olan Federer, daha evvel üç kez yendiği Dolgopolov'a karşı birinci seti çok üstün bir oyunla 6-3 önde kapattı.
İkinci sete de "Ace" servisleri ile başlayan İsviçreli raket , rahat bir oyunla sette 3-0 öne geçti. Skor bu durumdayken, sol ayak bileğindeki sakatlığının artması üzerine Dolgopolov maçtan çekildi.
Böylece Roger Federer, 1 saat 2 dakika süren maçı, 6-3 ve 3-0 ile kazandı ve ikinci tura yükselmiş oldu.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:01
-
Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 91
Yorum
Karakartal Pepe begenmeyen cahiller adam 22 uluslar arasi kupasi var avruoa samp. S.ligi ispanya sampiyonu adam ilk 11 siz neyin kafasini yasiyonuz...
-
UEFA'dan Vodafone Park'a ziyaret
Toplam 5
Yorum
tamer renklilerin gözü yaşlı, PEPE Beşiktaşlı
-
Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 91
Yorum
REAL PEPE 26 ŞUBAT 1983 DOĞUM LU Bİ OYUNCU NASIL 35/ 36 YAŞINDA OLUYO ACABA ? TAMAM ( KORKUNDA ) BU KADAR SAÇMALAMAYIN :D :D Ayyşş yazık size :D :D :D
Federer rekora imza attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.