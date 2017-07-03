 Wawrinka erken veda etti – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    erken veda etti

    Wawrinka erken veda etti

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Stan elendi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

    Tek erkeklerde dünya 1 numarası Andy Murray ve 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal, zorlanmadan tur atladı. Son şampiyon Büyük Britanyalı Murray, Kazak tenisçi Alexander Bublik'i, İspanyol Nadal da Avustralyalı John Millman'ı 3-0 yenerek ikinci tura kaldı.

    Rus tenisçi Daniil Medvedev, 5 numaralı seribaşı İsviçreli Stan 'yı 3-1'lik skorla ilk turda eleyerek günün sürprizine imza attı.

    HALEP VE SVİTOLİNA YOLUNA DEVAM ETTİ
    Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Simona Halep ve 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina adlarını ikinci tura yazdırdı.

    Rumen tenisçi Halep, Yeni Zelandalı Marina Erakovic karşısında, Ukraynalı Svitolina ise Avustralyalı Ashleigh Barty önünde 2-0 galip gelerek tur atladı.

    İKİNCİ GÜNÜN PROGRAMI
    Wimbledon'daki ilk tur maçlarında yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Martin Klizan ve 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile Alexandr Dolgopolov karşılaşacak.

    Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber, Irina Falconi, 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova da Evgeniya Rodina'nın karşısına çıkacak.

    GÜNÜN SONUÇLARI
    Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

    Kadınlar:

    Simona Halep (Romanya) (2) - Marina Erakovic (Yeni Zelanda): 2-0 (6-4, 6-1)

    Elina Svitolina (Ukrayna) (4) - Ashleigh Barty (Avustralya): 2-0 (7-5, 7-6)

    Johanna Konta (Büyük Britanya) (6) - Su-Wei Hsieh (Tayvan): 2-0 (6-2, 6-2)

    Dominika Cibulkova (Slovakya) (8) - Andrea Petkovic (Almanya): 2-1 (6-3, 3-6, 9-7)

    Venus Williams (ABD) (10) - Elise Mertens (Belçika): 2-0 (7-6, 6-4)

    Petra Kvitova (Çekya) (11) - Johanna Larsson (İsveç): 2-0 (6-3, 6-4)

    Jelena Ostapenko (Letonya) (13) - Aliaksandra Sasnovich (Belarus): 2-1 (6-0, 1-6, 6-3)

    Elena Vesnina (Rusya) (15) - Anna Blinkova (Rusya): 2-1 (6-4, 5-7, 6-2)

    Madison Keys (ABD) (17) - Nao Hibino (Japonya): 2-0 (6-4, 6-2)

    Anastasija Sevastova (Letonya) (18) - Yulia Putintseva (Kazakistan): 2-0 (6-1, 7-6)

    Erkekler:

    Andy Murray (Büyük Britanya) (1) - Alexander Bublik (Kazakistan): 3-0 (6-1, 6-4, 6-2)

    Rafael Nadal (İspanya) (4) - John Millman (Avustralya): 3-0 (6-1, 6-3, 6-2)

    Daniil Medvedev (Rusya) - Stanislas Wawrinka (İsviçre) (5): 3-1 (6-4, 3-6, 6-4, 6-1)

    Marin Cilic (Hırvatistan) (7) - Philipp Kohlschreiber (Almanya): 3-0 (6-4, 6-2, 6-3)

    Kei Nishikori (Japonya) (9) - Marco Cecchinato (İtalya): 3-0 (6-2, 6-2, 6-0)

    Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (12) - Cameron Norrie (Büyük Britanya): 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)

    Lucas Pouille (Fransa) (14) - Malek Jaziri (Tunus): 3-1 (6-7, 6-4, 6-4, 7-6)

    Gilles Muller (Lüksemburg) (16) - Marton Fucsovics (Macaristan): 3-0 (7-5, 6-4, 6-2)

    Roberto Bautista (İspanya) (18) - Andreas Haider-Maurer (Avusturya): 3-0 (6-3, 6-1, 6-2)

    Pierre-Hugues Herbert (Fransa) - Nick Kyrgios (Avustralya) (20): Kyrgios çekildi (6-3, 6-4)

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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