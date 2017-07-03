 Venus Williams basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu

    <a href="/index/venus-williams?id=d1eac0e3-3723-4108-8ce0-7367806351a5" class="" rel="tag">Venus Williams</a> basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu

    Dünyaca ünlü eski Wimbledon şampiyonu tenisçi , basın toplantısında gözyaşlarına boğularak salonu terketti.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk gününde basın toplantısında ilginç görüntüler yaşandı. Bugün birinci turda Elisa Mertens'i eleyerek tur atlayan eski Wimbledon şampiyonu Williams, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısını gözyaşları içinde terk etti.

    Geçtiğimiz günlerde Florida'da 78 yaşındaki yaşlı bir adamın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasına karışan Venus, araba kazası ile ilgili sorulan sorunun ardından gözyaşlarına boğularak soruyu cevapsız bıraktı ve basın toplantısını terk etti.

    37 yaşındaki tenisçi ölümle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle henüz tutuklanmasa da aleyhindeki dava sürüyor.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.