Antalya Open’da Japon Sugita şampiyon oldu
ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde düzenlenen Antalya Open ATP Tenis Turnuvası tekler finalinde rakibi Fransız Adrian Mannarino’yu 2-0 yenen Japon tenisçi Yuichi Sugita, şampiyon oldu.
Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunda Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo tesislerinde bu sene ilki gerçekleştirilen Antalya Open ATP Turnuvası'nın tekler finalinde Japon tenisçi Yuichi Sugita ile Fransız Adrian Mannarino karşılaştı.
Maç, aşırı sıcağa rağmen çekişmeli geçti. Yaklaşık 2 saat süren oyun sonunda ilk seti 6-1, ikinci seti 7-6 kazanan Yuichi Sugita şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Sugita kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Antalya'da elde etti.
Turnuvanın sonunda yapılan törende şampiyon tenisçinin ödülünü Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Özekinci ile TEB Bankası İletişim Direktörü Zeynep Demirkol, ikinci Adrian Mannarino'ya kupasını Vali Yardımcısı Salih Gürhan ile Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya verdi.
Ödül törenine Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş da katıldı.
Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, "Ülkemizde ilk defa çim kortta Antalya Open Tenis Turnuvası yapmanın gururunu yaşıyoruz ve turnuvanın sonunda da ilk şampiyonu çıkarttık" dedi.
Turnuvanın ana sponsoru TEB İletişim Direktörü Zeynep Demirkol da, "Tenis sporuna her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz adına güzel bir organizasyon oldu" diye konuştu.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:01
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
Antalya Open’da Japon Sugita şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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