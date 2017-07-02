Antalya Open’da Japon Sugita şampiyon oldu

Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunda Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo tesislerinde bu sene ilki gerçekleştirilen Antalya Open ATP Turnuvası'nın tekler finalinde Japon tenisçi Yuichi Sugita ile Fransız Adrian Mannarino karşılaştı.

Maç, aşırı sıcağa rağmen çekişmeli geçti. Yaklaşık 2 saat süren oyun sonunda ilk seti 6-1, ikinci seti 7-6 kazanan Yuichi Sugita şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Sugita kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Antalya'da elde etti.

Turnuvanın sonunda yapılan törende şampiyon tenisçinin ödülünü Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Özekinci ile TEB Bankası İletişim Direktörü Zeynep Demirkol, ikinci Adrian Mannarino'ya kupasını Vali Yardımcısı Salih Gürhan ile Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya verdi.

Ödül törenine Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş da katıldı.

Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, "Ülkemizde ilk defa çim kortta Antalya Open Tenis Turnuvası yapmanın gururunu yaşıyoruz ve turnuvanın sonunda da ilk şampiyonu çıkarttık" dedi.

Turnuvanın ana sponsoru TEB İletişim Direktörü Zeynep Demirkol da, "Tenis sporuna her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz adına güzel bir organizasyon oldu" diye konuştu.