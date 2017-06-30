Wimbledon öncesi kötü haber
ABD'li ünlü tenisçi Venus Williams'ın, aracıyla 78 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kazaya karıştığı açıklandı.
Florida eyaletinde bulunan Palm Beach Gardens'ın polis sözcüsü Paul Rogers tarafından yapılan açıklamada, Williams'ın 9 Haziran'da kazaya karıştığı ve o kazada yaralanan 78 yaşındaki Jerome Barson'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ünlü tenisçinin yaralanmadığı kazanın soruşturulmakta olduğu kaydedilirken, Williams'ın alkollü olmadığı aktarıldı.
Ünlü tenisçinin avukatı Malcolm Cunningham, kavşakta Williams'ın gidiş yönüne yeşil ışık yandığını, müvekkilinin yavaş bir hızda ilerlediğini ve iki aracın çarpıştığı anda tenisçinin hızının saatte 10 kilometrenin altında olduğunu öne sürdü.
3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası öncesi kötü haber alan 37 yaşındaki ABD'li tenisçinin, 5 kez kazandığı turnuvadan çekilmeyeceği kaydedildi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:27
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Aykut Kocaman transferi açıkladı
Toplam 12
Yorum
ali Yav hehe türkiye en büyüyüğüymüş sana en büyüğü gösteriyim 4 yıldız 20 şam.55 kupa 1 uefa ve süper kupa CL de 1 yarı final 3 çeyrek final
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Herkes gs degil Basacan parayi alacan kocum dombia super topcuydu sow dan daha iyi bence cok şükür ki fb alamadı oh be gomis öper sizi
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M. Başakşehir'den transfer harekatı
Toplam 5
Yorum
casper yani bu oyuncu iyimi ?
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