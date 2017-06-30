Aşırı sıcak maç bıraktırdı
Kıbrıs Rum Kesimi sporcusu Marcos Baghdatis, 42 dereceyi bulan sıcaklıkta yaşadığı sıvı kaybı ve tansiyon düşmesi dolayısıyla ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open uluslararası erkekler tenis turnuvasındaki tekler yarı final maçını son sette bıraktı.
Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla, Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in çim kortlarında düzenlenen turnuvanın yedinci gününde, tekler yarı finalinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis ile Japon Yuichi Sugita karşılaştı.
1-1 devam maçın üçüncü setinde Sugita 4-1 öndeyken, Baghdatis, aşırı sıcak sonucu sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlandı. Rakibinin müsabakayı yarıda bırakması sonucu Japon sporcu finale yükseldi.
Rakibinin topunu karşıladıktan sonra kendisini yere bırakan Baghdatis'e ilk müdahale maçın hakemi, turnuvanın süpervizörü tarafından buzlu havlularla yapıldı. Şemsiyelerle korumaya alınan Baghdatis'e sıvı takviyesinde bulunuldu.
Turnuvadaki doktorlar tarafından müdahale edilen Baghdatis, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek konakladığı otele geçti.
Bu arada, maç sırasında yerde kalan Baghdatis'in yanına gelen Sugita, üzüntüsünü dile getirdi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:32
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Yorum
karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Toplam 16
Yorum
ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
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