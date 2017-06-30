 Aşırı sıcak maç bıraktırdı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aşırı sıcak maç bıraktırdı

    Aşırı sıcak maç bıraktırdı

    Kıbrıs Rum Kesimi sporcusu Marcos Baghdatis, 42 dereceyi bulan sıcaklıkta yaşadığı sıvı kaybı ve tansiyon düşmesi dolayısıyla ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open uluslararası erkekler tenis turnuvasındaki tekler yarı final maçını son sette bıraktı.

    Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla, Türk Ekonomi Bankasının (TEB) ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in çim kortlarında düzenlenen turnuvanın yedinci gününde, tekler yarı finalinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis ile Japon Yuichi Sugita karşılaştı.

    1-1 devam maçın üçüncü setinde Sugita 4-1 öndeyken, Baghdatis, aşırı sıcak sonucu sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlandı. Rakibinin müsabakayı yarıda bırakması sonucu Japon sporcu finale yükseldi.

    Rakibinin topunu karşıladıktan sonra kendisini yere bırakan Baghdatis'e ilk müdahale maçın hakemi, turnuvanın süpervizörü tarafından buzlu havlularla yapıldı. Şemsiyelerle korumaya alınan Baghdatis'e sıvı takviyesinde bulunuldu.

    Turnuvadaki doktorlar tarafından müdahale edilen Baghdatis, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek konakladığı otele geçti.

    Bu arada, maç sırasında yerde kalan Baghdatis'in yanına gelen Sugita, üzüntüsünü dile getirdi.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aşırı sıcak maç bıraktırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.