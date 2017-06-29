İpek Soylu ikinci turda elendi
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tabloya kalma mücadelesi veren milli tenisçi İpek Soylu, tek kadınlarda Rus rakibi Anna Blinkova'ya 2-0 yenilerek ikinci turda elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek kadınlar elemelerindeki ikinci tur mücadelesinde, dünya 176 numarası İpek Soylu ile klasmanda 115. sırada bulunan Blinkova karşılaştı.
Milli tenisçi, bir saat 20 dakika süren karşılaşmada rakibine 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kaybetti. Başak Eraydın ve Çağla Büyükakçay'ın ardından İpek Soylu'nun da elenmesiyle Wimbledon'da Türkiye'yi tek kadınlarda temsil eden 3 tenisçi de ana tabloya kalamamış oldu.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:34
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
Onur Imza parasi nedir
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
kerem gs oha lan oha bu paralar nedir imza için 2,5 milyon euro bide sampiyonluk için ekstra 200 bin dolar
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 4
Yorum
galatasaray 4.200.000 euro garanti para, 80 puan alsa 400.000 euro, şampiyonluk 200.000 dolar çok yüksek rakamlar bu değirmenin suyu nereden geliyor.
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