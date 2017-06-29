Çağla elemeleri geçemedi
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde mücadele eden Türk tenisçilerden Çağla Büyükakçay, Rus rakibi Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek ikinci turu geçemedi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek kadınlar elemelerindeki ikinci tur mücadelesinde, dünya 175 numarası Çağla Büyükakçay ile klasmanda 294. sırada bulunan Potapova karşılaştı.
Bir saat 41 dakika süren karşılaşmada rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, ikinci turda elenerek Wimbledon'da ana tabloya kalma şansını kaybetti.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:14
-
4 koldan pres!
Toplam 15
Yorum
hayır hayr
-
4 koldan pres!
Toplam 15
Yorum
aslan cimbom ikinci verdiğin örnekte ferrariden inip audi 5'e binseydi bjk ye uyardı..,uno'ya uyan fb olur..,
-
Futbola açım
Toplam 13
Yorum
mustafa Yazık Türk Futbolunda kulübünü beğenmeyip 3 büyük sevdasıyla yanıp tutuşan 1 sporcunun daha kariyer, sona erecek. Ekici yedek oynar ancak..
Çağla elemeleri geçemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.