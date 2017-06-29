Çağla Büyükakçay elemeleri geçemedi
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde mücadele eden Türk tenisçilerden Çağla Büyükakçay, Rus rakibi Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek ikinci turu geçemedi.
Bir saat 41 dakika süren karşılaşmada rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, ikinci turda elenerek Wimbledon'da ana tabloya kalma şansını kaybetti.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:16
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
yuh gomis kesinlikle bu kadar parayı etmez ortalama bir forvet sonuçta açın kariyerine bakın.futbolcuları alırken çok abartıyoruz.sonra puff
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
pompei26 oha ... 15 milyon € tabi para kendi ceblerinden çıkmıyor. yazıklar olsun...
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
trolllll Bir örnek versene yarı paraya kaliteli biri.
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